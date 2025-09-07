Sari direct la conținut
Actualitate

Militar canadian, găsit mort după patru zile de căutări în Letonia

HotNews.ro
Militar canadian, găsit mort după patru zile de căutări în Letonia
Membri ai armatei canadiene în baza militară Adazi din Letonia, în august 2025. Credit: Christinne Muschi / PA Images / Profimedia

Un membru al Forțelor Armate Canadiene, dispărut în Letonia la începutul acestei săptămâni, a fost găsit decedat, potrivit anunțului făcut sâmbătă de armata canadiană, relatează Reuters duminică.

George Hohl, veteran al armatei cu 20 de ani de experiență, din Operațiunea REASSURANCE a NATO, a fost găsit mort vineri, după ce a dispărut marți în țara baltică, unde Canada are trupe ca parte a unei brigăzi multinaționale.

Hohl era tehnician de vehicule din cadrul Escadrilei 408 de elicoptere tactice din Edmonton, Alberta. A servit în Batalionul de Aviație din cadrul Brigăzii Multinaționale NATO – Letonia și a fost dat dispărut în apropierea bazei militare Adazi.

Poliția militară a forțelor canadiene asistă autoritățile letone în investigarea circumstanțelor decesului, însă oficialii au declarat deja că „nu există niciun semn că acest incident reprezintă o amenințare sporită la adresa siguranței și securității membrilor noștri desfășurați”.

Șeful Statului major al apărării, generalul Jennie Carignan, a descris pierderea drept devastatoare pentru întreaga armată canadiană, spunând că Hohl va fi ținut minte pentru serviciul său devotat.

Subofițerul a făcut parte din mai multe desfășurări, inclusiv în operațiuni interne pentru intervenții în caz de dezastre și misiuni anterioare în cadrul Operațiunii REASSURANCE – contribuția Canadei la prezența avansată și sporită a NATO în Europa de Est, decisă după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2024.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro