Militar canadian, găsit mort după patru zile de căutări în Letonia

Un membru al Forțelor Armate Canadiene, dispărut în Letonia la începutul acestei săptămâni, a fost găsit decedat, potrivit anunțului făcut sâmbătă de armata canadiană, relatează Reuters duminică.

George Hohl, veteran al armatei cu 20 de ani de experiență, din Operațiunea REASSURANCE a NATO, a fost găsit mort vineri, după ce a dispărut marți în țara baltică, unde Canada are trupe ca parte a unei brigăzi multinaționale.

Hohl era tehnician de vehicule din cadrul Escadrilei 408 de elicoptere tactice din Edmonton, Alberta. A servit în Batalionul de Aviație din cadrul Brigăzii Multinaționale NATO – Letonia și a fost dat dispărut în apropierea bazei militare Adazi.

Poliția militară a forțelor canadiene asistă autoritățile letone în investigarea circumstanțelor decesului, însă oficialii au declarat deja că „nu există niciun semn că acest incident reprezintă o amenințare sporită la adresa siguranței și securității membrilor noștri desfășurați”.

Șeful Statului major al apărării, generalul Jennie Carignan, a descris pierderea drept devastatoare pentru întreaga armată canadiană, spunând că Hohl va fi ținut minte pentru serviciul său devotat.

Subofițerul a făcut parte din mai multe desfășurări, inclusiv în operațiuni interne pentru intervenții în caz de dezastre și misiuni anterioare în cadrul Operațiunii REASSURANCE – contribuția Canadei la prezența avansată și sporită a NATO în Europa de Est, decisă după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2024.