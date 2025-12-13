Militari americani uciși într-o ambuscadă în Siria. Șeful Pentagonului, mesaj amenințător: „Statele Unite te vor vâna, te vor găsi și te vor ucide fără milă”

Doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși sâmbătă de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de forțe americane și siriene în Palmyra, Siria, transmite Reuters.

În atac au fost răniți alți trei soldați americani, a precizat Comandamentul central al armatei SUA.

În comunicatul transmis, comandamentul a spus că atacul a avut loc în timp ce soldații erau într-o misiune în orașul Palmyra. Atacatorul a acționat de unul singur.

„Sălbaticul care a comis acest atac a fost ucis de forțe partenere”, a declarat secretarul american de război, Pete Hegseth, într-o postare pe rețelele sociale, potrivit Fox News.

„Să se știe că, dacă ataci americani – oriunde în lume – îți vei petrece restul scurtei și anxioasei vieți știind că Statele Unite te vor vâna, te vor găsi și te vor ucide fără milă”, a adăugat șeful Pentagonului.

Atacul, comis probabil de Statul Islamic

Statul Islamic nu a revendicat pe moment atacul, dar un oficial american de rang înalt a spus că, potrivit evaluărilor inițiale, acesta a fost comis probabil de gruparea militantă. Atacul a avut loc într-o zonă care nu se află sub controlul guvernului sirian, a mai precizat el.

Numele victimelor vor rămâne nedezvăluite publicului larg timp de 24 de ore, pentru a fi notificate mai întâi rudele lor apropiate, a explicat armata SUA.

Agenția de știri de stat siriană SANA a citat o sursă din domeniul securității care a declarat că doi militari sirieni au fost răniți, fără a oferi detalii suplimentare. Sursa a declarat pentru SANA că elicopterele americane i-au evacuat răniți către o bază americană din regiunea Al-Tanf din Siria, lângă frontiera cu Irak.

Atacul a avut loc la nici o lună după ce Siria a anunțat că a semnat un acord de cooperare cu coaliția condusă de SUA împotriva Statului Islamic. Anunțul a coincis cu vizita președintelui sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă.

Coaliția a efectuat atacuri aeriene și operațiuni terestre în Siria în ultimele luni, vizând presupuși membri ai Statului Islamic, adesea cu implicarea forțelor de securitate siriene. Siria a desfășurat și ea o campanie la nivel național, luna trecută, arestând peste 70 de persoane acuzate de legături cu gruparea.

SUA are trupe staționate în nord-estul Siriei, ca parte a unui efort de un deceniu în susținerea unei forțe conduse de kurzi.