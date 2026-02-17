Militarii, polițiștii și alți bugetari riscă să rămână fără norma de hrană. Noi contre în coaliție privind măsura anunțată de Kelemen Hunor

Ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei. Foto: Agerpres

Liderii coaliției de guvernare discută tăierea normei de hrană atât pentru angajații din instituțiile de forță, cât și pentru civili, ceea ce ar aduce o economie la bugetul de stat, a explicat marți președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, norma de hrană costă statul anual aproximativ 2,5 miliarde de lei.

În cazul militarilor și polițiștilor, norma de hrană reprezintă o treime din această sumă, aproximativ 800 de milioane de lei, a spus marți, Hunor, la Parlament.

„Se va scoate norma de hrană, asta se discută. Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă Armata și Internele, care sunt 800 de milioane. Restul sunt civili”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR susține că propunerea de tăiere a normei de hrană atât pentru militari, cât și pentru civili a venit de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Apărării se opune

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu este de acord cu această măsură.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Miruță, marți la Parlament.

În opinia sa, există alte opțiuni pentru a face economii la Ministerul Apărării Naționale.

„Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a explicat el.

Norma de hrană în sistemul de apărare și ordine publică (polițiști și militari) este de 34 lei pe zi.

Pentru restul bugetarilor, din 2026 indemnizația de hrană este de 347 lei brut lunar, pentru bugetarii care au salarii sub 6.000 de lei.