Ministerul Culturii, despre avocata acuzată că a amenințat o jurnalistă: nu avea mandat / Concluziile controlului la Muzeul „George Enescu”

Ministerul Culturii anunță că, până în acest moment, „nu au fost identificate situații de distrugere” a unor bunuri de patrimoniu clasate în categoriile Fond sau Tezaur la Muzeul Național „George Enescu”. Reacția vine după controlul declanșat în urma investigației publicate de „Cultura la dubă” despre modul în care sunt păstrate unele bunuri de patrimoniu ale muzeului.

Instituția mai spune că avocata Lidia Chiran, acuzată că a amenințat-o pe jurnalista Alexandra Tănăsescu într-o convorbire telefonică, nu avea mandat de reprezentare din partea ministerului.

Ministerul Culturii a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că Corpul de Control al ministrului a efectuat miercuri, pe 4 martie, o primă acțiune de verificare la Muzeul Național „George Enescu” din București, după investigația publicată de „Cultura la dubă”, care a semnalat probleme privind modul de păstrare și depozitare a unor bunuri culturale mobile clasate.

Potrivit ministerului, în această primă etapă inspectorii au cerut „documente, date și informații relevante și au realizat chestionări directe și amănunțite ale personalului responsabil de păstrarea, depozitarea și conservarea bunurilor culturale.”

De asemenea, „au fost verificate spațiile de depozitare, condițiile de păstrare a bunurilor culturale mobile clasate, precum și existența și funcționarea sistemelor de supraveghere și pază”.

Astfel, ministerul Culturii afirmă că, până acum, verificările nu au indicat „situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur.”

În ceea ce privește obiectele sanitare menționate în investigația Cultura la dubă, ministerul spune că acestea au fost demontate și depozitate. „Obiectele sanitare la care se face referire în materialul de presă au fost demontate din corpul de clădire în care se aflau și preluate de către reprezentanții muzeului, aflându-se depozitate, împreună cu alte obiecte, într-un spațiu corespunzător; mai precis: o magazie.”

Ministerul susține și că unele fotografii apărute recent în presă ar fi mai vechi. „Tot în urma verificărilor, ni s-a comunicat faptul că unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum, ci ele reprezintă material de arhivă din anii trecuți”.

Potrivit instituției, elementele respective urmează să fie restaurate și reintegrate în clădire în cadrul lucrărilor de reabilitare.

Ministerul spune că avocata nu avea mandat

În reacția oficială, Ministerul Culturii afirmă și că avocata Lidia Chiran nu a avut mandat de reprezentare din partea instituției, deși în înregistrarea audio publicată de „Cultura la dubă” aceasta spune că vorbește în numele ministerului.

„Referitor la activitatea doamnei avocat Lidia Chiran, aceasta nu a avut mandat de reprezentare din partea Ministerului Culturii”, transmite instituția.

Potrivit ministerului, avocata a fost convocată de conducerea muzeului pentru consultanță juridică.

„Domnia sa a fost convocată de către conducerea Muzeului Național „George Enescu” pentru acordarea de consultanță, în baza unui contract de asistență juridică încheiat cu muzeul.”

Controlul dispus de ministrul Culturii, Demeter András István, continuă, iar instituția spune că nu poate estima în acest moment data finalizării verificărilor.