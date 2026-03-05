AUDIO „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalista de la „Cultura la dubă”, amenințată de o avocată care s-a prezentat drept „reprezentantul” Ministerului Culturii

Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația independentă „Cultura la dubă”, spune că a fost amenințată și presată să-și dezvăluie sursele într-o convorbire telefonică purtată cu conducerea Muzeului Național „George Enescu” și cu o avocată, Lidia Chiran, care s-a prezentat drept „reprezentantul legal al Ministerului Culturii”. Discuția a avut loc după publicarea unei investigații despre condițiile în care sunt depozitate manuscrisele lui George Enescu, bunuri de Tezaur. Redacția a publicat înregistrarea audio a apelului.

HotNews a încercat să obțină un punct de vedere de la ministrul culturii, András Demeter, în legătură cu convorbirea publicată de „Cultura la dubă” și cu rolul avocatei Lidia Chiran în această situație. Până la momentul publicării articolului, acesta nu a răspuns la telefon.

Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la Cultura la dubă, spune că a fost sunată de managerul Muzeului Național „George Enescu”, Cristina Andrei, în timpul unei ședințe a Consiliului de Administrație.

Potrivit jurnalistei, apelul a fost pus pe speaker în timpul ședinței. Managerul a continuat prin a acuza că investigația publicată este „un articol defăimător, cu informații false”, fără să indice ce informații ar fi greșite. „Nu ați avut acceptul nostru nici să fotografiați și nici să dați în presă asemenea lucruri”, i-a spus aceasta jurnalistei.

În timpul discuției a intervenit o persoană care s-a prezentat drept „reprezentantul Ministerului, avocat Lidia Chiran”. Aceasta a început să îi pună întrebări jurnalistei despre modul în care a fost realizată investigația, despre sursele folosite și despre avertizorii de integritate.

Avocata a spus că publicarea articolului ar putea atrage răspunderea jurnalistei și a amenințat cu o plângere penală: „Și noi de ce v-am sunat? Notați! Notați că din momentul în care ați publicat un asemenea articol, orice s-ar întâmpla, doamne ferește, cu patrimoniul, vă revine în responsabilitate și o să sfătuiesc consiliul să facă plângere penală, doamnă, pe aspectele astea, pentru că suntem obligați să ne protejăm legal. Considerăm un atac la adresa noastră.”

Când jurnalista a spus că înregistrează convorbirea, avocata a reacționat: „Nu aveți voie, nu mi-ați cerut acordul. O să fac plângere penală că m-ați înregistrat.” În timpul schimbului de replici, aceasta a întrebat: „Sunteți terorist? Ziarist? Cum să mă înregistrați? Sunt avocat în Baroul București.”

Cine este avocata Lidia Chiran

Lidia Chiran s-a prezentat în convorbire drept „reprezentantul legal al Ministerului Culturii”. „Cultura la dubă” spune însă că nu este clar în ce calitate participa la ședința Consiliului de Administrație al Muzeului Național „George Enescu”. Pe site-ul instituției nu este publicată componența nominală a consiliului, iar muzeul nu a răspuns solicitării redacției de a preciza cine sunt membrii acestuia.

Potrivit „Cultura la dubă”, cabinetul de avocatură al Lidiei Chiran a încasat în ultimii opt ani aproximativ 175.000 de euro de la Ministerul Culturii și de la Unitatea de Management al Proiectului din cadrul ministerului, pentru servicii juridice, reprezentare în instanță sau elaborare de acte juridice, conform datelor din SICAP. Doar în 2025, avocata ar fi facturat aproximativ 30.000 de euro pentru Unitatea de Management al Proiectului.

Corpul de Control trimis la muzeu

După apariția investigației despre condițiile de depozitare a patrimoniului, ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat public că va trimite Corpul de Control la Muzeul Național „George Enescu”.

„Comisia va verifica aspectele semnalate, va analiza condițiile de conservare pe durata renovării și va evalua modul de gestionare a bunurilor culturale, cu posibilitatea extinderii controlului asupra tuturor elementelor considerate relevante”, a transmis Ministerul Culturii.

În același mesaj, instituția a mulțumit jurnaliștilor pentru semnalarea situației: „Ministerul Culturii mulțumește jurnaliștilor care semnalează posibile nereguli și contribuie, prin demersurile lor, la protejarea patrimoniului cultural.”

Investigația care a declanșat reacția conducerii muzeului arată că manuscrisele lui George Enescu, bunuri clasate în Tezaurul Național, sunt depozitate de aproximativ patru ani și jumătate în containere amplasate în aer liber, în curtea Muzeului Național „George Enescu”.

Potrivit publicației „Cultura la dubă”, documentele au fost mutate acolo în timpul lucrărilor de restaurare ale Palatului Cantacuzino, iar specialiști citați în investigație avertizează că expunerea la temperaturi extreme, precum caniculă sau ger, poate afecta conservarea patrimoniului.