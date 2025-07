Ministerul Economiei, despre Salina Praid: „Se va prăbuși probabil tavanul/ De sus se mai erodează, că plouă”

Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 02 iunie 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că tavanul de la Salina Praid se poate prăbuşi oricând şi probabil „acolo va fi un lac”, el afirmând că pericolul este ca apa sărată să se reverse şi să existe riscul afectării mediului, transmite News.ro.

Radu Miruţă a afirmat, joi seară, la Antena 3, că existau articole ştiinţifice despre cum să previi inundaţiile la Salina Praid, care includeau tot ce trebuia făcut, dar că nimeni nu a fost preocupat de acest lucru.

„Se va prăbuşi probabil tavanul şi probabil că acolo va fi un lac. Provocarea e să nu se întâmple tot o dată, pentru că acolo e ca o oală plină cu apă, ochi. Cum arunci o boabă în plus, iese nişte apă afară. Dacă tavanul acela pică, va dizlocui un volum mare de apă, care e o soluţie saturată de sare. Şi va fi un impact de mediu. Sper să nu se întâmple. Risc este, adică viteza cu care se poate întâmpla e cât de des va ploua mult”, a declarat ministrul Radu Miruţă.

„Nici specialiștii nu știu”

Ministrul a precizat că tavanul se subţiază constant, pe măsură ce plouă.

„De jos nu se mai erodează că jos e o soluţie saturată. Nu mai dizolvă sarea. Dar de sus se mai erodează, că plouă. Noi am pus nişte tuburi pe care am băgat apa. Dar acolo e ca o căldare, de jur împrejur vine apa de pe versanţi. Cât de des va ploua, cât de mult va ploua, n-am de unde să ştiu. Din păcate perspectiva pentru salină este să se prăbuşească tavanul, este o perspectivă plauzibilă. Nu ştiu la ce dimensiune, nu pot să vă spun cât, nici specialiştii nu ştiu”, a adăugat ministrul Radu Miruţă.

Ministrul Economiei confirmă astfel estimarea făcută pe 19 iulie de către Diana Buzoianu, care a spus că salina nu mai poate fi salvată.

„Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut că exact în ziua în care am mers noi acolo că s-a prăbuşit o parte din tavan.

Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră”. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a declarat Diana Buzoianu, conform News.ro.