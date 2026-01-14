Ministerul Economiei susține că a primit o ofertă care „ar asigura accesul României la zăcăminte în Groenlanda”. Ce magnat român binecunoscut e în spatele firmei 

Compania Critical Metals Corp, deținută de European Lithium, este în discuții cu compania de stat Nuclearelectrica pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pământurilor rare pe care Critical Metals Corps le extrage din Groenlanda.

În 2024, firma Critical Metals a cumpărat zăcământul Tanbreez din Groenlanda pentru 5 milioane de dolari în numerar și 211 milioane de dolari în acțiuni.

Frank Timiș în spatele Critical Metals

Principalul acționar al Critical Metals Corp este compania European Lithium, listată la Bursa din Frankfurt, care este controlată indirect de Frank Timiș, potrivit dezvăluirilor făcute de Newsweek. Omul de afaceri român Frank Timiș a fost fondatorul afacerii Roșia Montană.

Numele lui Timiș a apărut după ce Reuters a relatat că oficiali ai administrației Trump sunt în discuții pentru preluarea unei participații la Critical Metals Corp pentru a avea acces la zăcământul de pământuri rare Tanbreez din Groenlanda.

Oamenii din administrația Trump au negat.

„Sute de companii ne abordează încercând să determine administrația să investească în proiectele lor critice de minerale”, a declarat un oficial de rang înalt din administrația Trump, pentru Reuters. Potrivit acestora „nu există absolut nimic apropiat de această companie în acest moment”.

Nuclearelectrica negociază

Apoi, în decembrie 2025, compania de stat Nuclearelectrica a anunțat că filiana FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), pentru înființarea unui Joint Venture (JVCo).

HotNews a solicitat companiei Nuclearelectrica și Ministerului Energiei puncte de vedere legate de aceste informații. Ambele entități spun că inițiativa pentru această afacere a aparținut companiei Critical Metals Corp.

Ivan, ministrul Energiei: România devine un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare

Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Energiei a spus, la întrebările redacției, că „analizele derulate până la momentul semnării Term Shet-ului au un caracter exploratoriu, reprezentând o etapă premergătoare procesului de due diligence complex, aferent derulării unui Term Sheet neangajant”.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei din luna decembrie, „proiectul ar asigura accesul României la procesarea a 50% din pământurile rare extrase din cel mai mare zăcământ de acest tip din lume, situat în Groenlanda.

„Prin procesarea în fabrica de la Feldioara, cu tehnologie de ultimă generație, România poate deveni un furnizor constant de materiale indispensabile pentru industrii-cheie cum ar fi cea de microprocesoare, aerospațială sau de apărare”.

Bogdan Ivan, ministrul energiei, a spus că România devine „un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare”.

Specialiștii FPCU Feldioara au respins oferta Critical Metals

Semnarea Term Sheet-ului s-a realizat de către conducerea executivă a filialei FPCU Feldioara, cu informarea ulterioară a Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica.

„Menționăm că a fost respectat tot procesul de guvernanță corporativă, conform competențelor. Concret, nu era necesară aprobarea asociatului unic SNN pentru aprobarea unui document neangajant”, a spus și Nuclearelectrica.

Conform surselor din industrie, specialiștii FPCU Feldioara au respins oferta Critical Metals. De ce a fost semnat acordul în pofida opiniei acestora, am întrebat Nuclearelectrica.

Reprezentanții Nuclearelectrica au răspuns că nu a fost făcută o evaluare tehnică până în prezent și că „semnarea Term Sheet-ului are drept scop evaluarea tuturor elementelor pentru adoptarea unei decizii de business”.

Nuclearelectrica afirmă că obiectivul este o colaborare între cele două companii, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea joint- venture, pentru construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultimă generație în România.

Compania susține că explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și financiare pentru FPCU Feldioara sau Nuclearelectrica și „reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat”.

Ce spun Nuclearelectrica și Ministerul Energiei despre Frank Timiș

În ceea ce privește structura acționariatului Critical Metals și controlul real exercitat asupra companiei, Nuclearelectrica a răspuns că „din analiza datelor publice, atât în România, cât și în SUA, nu am identificat faptul că persoana menționată (n.red. Frank Timiș) ar controla CRML, direct sau indirect”.

Ministerul Energiei nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această informație. „Compania Critical Metals Corp este o companie listată, structura actionariatului reprezentând o informație publică, transparentă”, a răspuns Ministerul Energiei întrebat dacă este la curent cu informațiile potrivit cărora Critical Metals este controlată de Frank Timiș.

Frank Timiș controlează companii care au făcut sau fac afaceri cu aur, petrol, gaze și diamante, mai ales în țări africane.

Ministerul Energiei despre varianta ca proiectul să acordul să fie folosit pentru un efect artificial pe bursă

Nuclearelectrica exclude posibilitatea ca această inițiativă să fie folosită pentru a crea un efect artificial pe bursă, fără intenția reală de a dezvolta vreun proiect real.

Același răspuns l-a oferit și Ministerul Energiei la întrebarea dacă există riscul ca proiectul să fie folosit pentru a crea un efect artificial pe bursă. „O asemenea eventualitate este exclusă. Ambele companii sunt listate, astfel că trebuie să depună rapoarte ce vizează proiectele de care sunt interesate, prezentând obiectivele acestora în mod transparent”, a răspuns Ministerul Energiei.