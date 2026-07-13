Ministerul Educației a pus în consultare standardele naționale de evaluare pentru clasele I-VIII. Ce se schimbă

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Acestea descriu ce trebuie să știe și să poată face un elev la fiecare competență din programa școlară și stabilesc criterii comune după care profesorii vor evalua și vor justifica notele.

Forma finală care va fi adoptată se va aplica din anul școlar 2026-2027 și va sta la baza viitoarelor Evaluări Naționale.

Ministerul precizează că notele și calificativele rămân aceleași ca până acum.

Ministerul Educației și Cercetării explică faptul că standardele naționale de evaluare reprezintă, alături de planurile-cadru și programele școlare, una dintre componentele Curriculumului Național.

Acestea descriu, pentru fiecare competență din programa școlară, ce trebuie să știe și să poată face un elev și stabilesc trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat.

Ce se schimbă

Potrivit ministerului, standardele nu modifică ceea ce învață elevii și nici programele școlare. Noutatea este că profesorii vor avea, pentru prima dată, criterii naționale comune după care vor evalua competențele elevilor și vor putea justifica notele acordate.

„Standardele de evaluare sunt instrumente prin care notele pot fi justificate în mod obiectiv și transparent, iar implementarea lor nu presupune înlocuirea notelor și nu schimbă sistemul existent de notare în sistemul preuniversitar”, scrie în nota de prezentare.

Ministerul susține că noile standarde urmăresc să reducă diferențele dintre modul în care sunt evaluați elevii în școli diferite și să ofere un cadru comun pentru profesori, elevi și părinți.

Documentul prevede și trecerea de la evaluarea bazată în principal pe comparația dintre elevi la una raportată la criterii și niveluri de performanță descrise explicit.

Cum va fi evaluat un elev la Limba română

Documentele publicate de Ministerul Educației arată, pentru fiecare competență din programa școlară, ce trebuie să știe și să poată face un elev la nivel de bază, consolidat sau avansat.

De exemplu, la clasa a V-a, pentru competența „Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate”, standardul de învățare este:

„Elevul identifică informațiile esențiale și de detaliu, relevante pentru formularea ideilor principale și a temei din texte narative, monologate sau dialogate.”

În funcție de performanță, documentul stabilește trei niveluri:

Nivel de bază: elevul identifică informațiile explicite și/sau comportamentele care exprimă emoții, parțial relevante pentru formularea ideilor principale.

elevul identifică informațiile explicite și/sau comportamentele care exprimă emoții, parțial relevante pentru formularea ideilor principale. Nivel consolidat: elevul identifică informațiile explicite esențiale și de detaliu relevante pentru formularea ideilor principale și a temei.

elevul identifică informațiile explicite esențiale și de detaliu relevante pentru formularea ideilor principale și a temei. Nivel avansat: elevul identifică atât informațiile explicite, cât și implicite, relevante pentru formularea ideilor principale și a temei textului.

Cum va fi evaluat un elev la Matematică

Un model similar apare și la Matematică.

La clasa a V-a, pentru competența „Identificarea numerelor naturale în contexte variate”, standardul de învățare prevede:

„Elevul identifică unele numere naturale într-o diagramă, într-un grafic sau într-un tabel care conțin date referitoare la o situație practică.”

Nivelurile de performanță sunt descrise astfel:

Nivel de bază: elevul identifică numerele naturale dintr-un tabel simplu sau dintr-o diagramă cu date explicite, în contexte familiare.

elevul identifică numerele naturale dintr-un tabel simplu sau dintr-o diagramă cu date explicite, în contexte familiare. Nivel consolidat: elevul identifică numerele relevante dintr-un tabel sau o diagramă cu mai multe date și le asociază unei situații practice, în contexte variate.

elevul identifică numerele relevante dintr-un tabel sau o diagramă cu mai multe date și le asociază unei situații practice, în contexte variate. Nivel avansat: elevul identifică numerele relevante din tabele, grafice sau diagrame complexe, în situații cotidiene complexe.

Notele și calificativele rămân aceleași

Ministerul Educației subliniază că introducerea standardelor nu schimbă sistemul actual de notare.

Astfel, elevii din învățământul primar vor primi în continuare calificativele „foarte bine”, „bine”, „suficient” și „insuficient”, iar în gimnaziu și liceu se vor acorda în continuare note de la 1 la 10, conform Legii învățământului preuniversitar.

Schimbarea constă în faptul că profesorii vor folosi aceleași criterii pentru evaluarea competențelor elevilor și pentru justificarea notelor.

Vor sta la baza viitoarelor Evaluări Naționale

Ministerul precizează că standardele vor fi folosite atât în evaluarea de la clasă, cât și la elaborarea viitoarelor evaluări standardizate. „Standardele vor constitui fundamentul elaborării viitoarelor evaluări naționale, al băncilor de itemi și al dezvoltării unei culturi a evaluării centrate pe competențe.”

Potrivit documentului, standardele urmăresc:

corelarea dintre curriculum, predare și evaluare;

evaluări unitare și comparabile la nivel național;

utilizizarea unor descriptori comuni de performanță;

evaluarea competențelor și a progresului elevilor.

Când vor intra în vigoare

După încheierea consultării publice, ministerul va analiza observațiile primite și va decide dacă modifică proiectul. Apoi, forma finală poate fi aprobată prin ordin de ministru și aplicată din anul școlar 2026-2027.

Înainte de publicarea proiectului în consultare publică, standardele au fost pilotate în 75 de școli din țară, în perioada martie–mai 2026, pentru toate disciplinele din trunchiul comun din învățământul primar și gimnazial. După această etapă, documentele au fost revizuite și publicate în forma aflată acum în consultare publică.

Tot din anul școlar 2026-2027 este prevăzută și instruirea profesorilor pentru aplicarea noilor standarde.

Pentru ce discipline au fost elaborate standardele

Proiectul include standarde naționale de evaluare pentru toate disciplinele din trunchiul comun din învățământul primar și gimnazial, inclusiv Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică și TIC, Limba engleză, Limba franceză, Religie, Educație civică și socială, Educație fizică și sport, Educație muzicală și Educație plastică, precum și pentru disciplinele de limbă maternă.