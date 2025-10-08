Ministerul Finanțelor investește zece milioane de euro din PNRR pentru a pune în funcțiune echipamente pe care le-a cumpărat acum 10 ani și nu le-a folosit

Jumătate din banii cheltuiți acum de Ministerul Finanțelor ajung tot la cele două firme care nu au finalizat lucrările în 2015, arată o investigație realizată de Public Record.

În 2015, ANAF a semnat un contract de 9,5 milioane lei pentru modernizarea unui centru de date, dar lucrările nu s-au finalizat pentru că a lipsit autorizația de construire.

Echipamente în valoare de 3,7 milioane lei au rămas nefolosite în subsolul, parterul și curtea Centrului Național pentru Informații Financiare.

În 2022, Curtea de Conturi a făcut un control și, cu titlu de recomandare, a cerut Ministerului Finanțelor să branșeze și să pună în funcțiune echipamentele.

În 2025, în urma unui nou control, Curtea de Conturi a descoperit că Ministerul a lansat spre final de 2024 o nouă licitație ca să pună în funcțiune echipamentele cumpărate în 2015. Aceasta se face cu bani din PNRR pentru o sumă de peste 10 milioane de euro.

În martie 2025, un lot a fost câștigat tot de Synotech Global Services, cu subcontractant Tehnoinstal. Acestea sunt exact cele două firme care n-au reușit să ducă proiectul inițial la final.

Celălalt lot a fost câștigat de Tema Energy SA, pentru aproape cinci milioane și jumătate de euro.

Synotech Global Services SRL este cunoscută în spațiul public după ce a fost trimisă în judecată de DNA în dosarul Microsoft, alături de fostul ei administrator Claudiu Florică.

