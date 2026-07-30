Ministra Diana Buzoianu, atac la Alexandru Rogobete după ce acesta i-a ironizat o colegă pe care a numit-o „o epilatoare șefă de la Bihor” / Rogobete își cere scuze

Ioana Mihăilă, 45 de ani, este medic endocrinolog și a fost ministru al Sănătății în guvernul Cîțu, între aprilie 2021 – septembrie 2021. În prezent, Mihăilă practică la clinica familiei sale, Medena, din Oradea.

De la tribuna Parlamentului, miercuri, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății din partea PSD, atacase la rândul său o fostă ministră a Sănătății din partea USR, pe Ioana Mihăilă.

Miercuri, Parlamentul s-a întrunit în sesiunea extraordinară pentru a vota legi legate de PNRR. Urcat la tribună ca să dezbată pe seama acestor legi, fostul ministru PSD al sănătății Alexandru Rogobete, 35 de ani, i-a criticat pe cei din USR, spunând că în perioada în care au avut portofoliul Sănătății au pus-o pe ministră pe „o epilatoare șefă de la Bihor”, o aluzie la Ioana Mihăilă.

Câteva ore mai târziu, a apărut reacția.

„În bătaie de joc”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu, 32 de ani, colegă de partid cu Ioana Mihăilă, a spus că referirea lui Alexandru Rogobete reflectă „misoginismul” care există în România, în 2026, „la cel mai înalt nivel”.

„Mă întreabă multă lume cum e să fii femeie în politică și dacă mai există în 2026 misoginism. Și le zic mereu: da. La cel mai înalt nivel. Rogobete astăzi a arătat cum se uită el la femeile din jurul lui”, a scris Diana Buzoianu, într-o reacție miercuri seară pe Facebook.

„Marele reformist și speranța noilor generații de politicieni se urcă pe scenă în Parlament și o descrie pe Ioana Mihăilă în bătaie de joc «epilatoarea șefă», a spus Buzoianu.

Buzoianu despre Rogobete: „Nu a prea practicat el medicina”

Buzoianu susține că Ioana Mihăilă, care în 2021 devenea ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu la propunerea USR, „este medic primar endocrinolog, cu mai mulți ani de studii și specializare decât are la activ Rogobete”.

„Rogobete este … cu rezidențiatul încă neterminat. Nu mai vorbim de specializări, că nu a prea practicat el medicina. Doar că politica și PSD i-au dat o platformă de unde poate să jignească grobian o femeie cu mult mai mulți ani de muncă decât el, pentru simplul motiv că îi e adversar politic (mă rog, imaginar, căci doamna Ioana Mihăilă nu mai e în politică de ani de zile, dar Rogobere e încă într-un război cu fantome)”, a continuat deputata USR.

Buzoianu a afirmat că „așa arată în fiecare zi politica românească pentru femei în funcții de putere”.

„Ești pusă în fața zamfirilor, rogobeților, grindenilor care insultă femei pentru simplul motiv că sunt femei. Și da, în același timp, noi nu cedăm și livrăm. Cu tot cu bătaia lor de joc continuă”, a încheiat Diana Buzoianu.

Prima explicație a lui Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

HotNews l-a sunat joi pe deputatul PSD.

HotNews: Domnule deputat Rogobete, ați folosit de la tribuna Parlamentului, apelativul „epilatoare șefă” la adresa fostei ministre a Sănătății, Ioana Mihăilă. Diana Buzoianu, fosta dumneavoastră colegă din Guvernul Bolojan, vă acuză de „misoginism” și spune că femeile aflate în funcții de putere în România se confruntă zilnic cu acest fenomen.

Alexandru Rogobete: Eu o respect, ca femeie și ca medic, pe doamna Ioana Mihăilă, nu se pune problema. Afirmația făcută ieri în plenul Camerei Deputaților poate că a fost exagerată și admit acest lucru. Îmi cer scuze public că am folosit acel apelativ la adresa dumneaei.

Dar, din punctul meu de vedere, nu trebuie scoasă din context și evitată problema reală care stă în spate: ceea ce am spus folosind acel apelativ este o informație din spațiul public, este chiar o realitate: doamna doctor coordona un astfel de business, nu este niciun secret și nu este ceva care nu e real.

Dar apelativul nu trebuia folosit la adresa ei, pentru că este o doamnă, este medic primar.

„O respect ca medic, ca femeie, dar nu îi apreciez activitatea pe care a avut-o ca ministru”

-Și totuși, de ce l-ați folosit?

-Substratul sau profunzimea problemei este cu totul alta: Ioana Mihăilă este un medic primar excelent, dar nu cred că experiența pe care a acumulat-o în managementul unei clinici cu câțiva angajați a calificat-o pentru funcția de ministru. Și asta este o părere proprie, o părere politică pe care o am în continuare.

O respect, încă o dată spun, foarte mult ca medic, ca femeie, dar nu îi apreciez activitatea pe care a avut-o ca ministru.

– După reacția stârnită de această afirmație a dumneavoastră, ați avut vreun moment în care ați regretat că ați spus acest lucru?

– În momentele de tensiune și de presiune de acest gen, sigur că întotdeauna mai există și scăpări care poate că nu își au locul.

În mod normal, nu folosesc astfel de apelative, cel puțin nu în spațiul public. A fost o scăpare, tocmai de asta îmi retrag cuvintele cu privire la doamna doctor și apelativul pe care l-am folosit. Recunosc că nu trebuia folosit în spațiul public.

Despre decizia de a nu-și încheia rezidențiatul: „Îmi place foarte mult ceea ce fac în zona administrativă și în zona politică”

– Există o critică ce a circulat adesea la adresa dumneavoastră în spațiul public, începând de la numirea în funcția de ministru și reluată foarte mult ieri, după afirmația pe care ați făcut-o despre Ioana Mihăilă: faptul că ați ajuns ministru al Sănătății din postura de medic rezident, fără să fi terminat rezidențiatul.

– O să reiau această explicație, pe care am mai dat-o de foarte multe ori. Este adevărat, eu am renunțat la Medicină, voit, pentru că am ales activitatea administrativă, activitatea de management și, în final, politica.

Cred că este un drept al meu să fac acest lucru, am avut pregătirea educațională completă: am terminat două facultăți (Chimie și Medicină – n.red.) și două masterate, printre care unul de Management sanitar, precum și un doctorat în Medicină. Faptul că am renunțat la rezidențiat nu are vreo legătură cu pregătirea profesională și educațională pe care o am.

Am renunțat la rezidențiat pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac în zona administrativă și în zona politică și am ales această cale pentru cariera mea. Lucru care este absolut corect, am avut foarte mulți miniștri care au combinat cele două poziții – de medic, de profesor, și de ministru.

Eu am ales să mă focusez doar pe componenta administrativă și atât pentru că am vrut să o fac cât se poate de bine.

„Ca ministru, trebuie să înțelegi ansamblul”

Și încă o explicație: la Ministerul Sănătății nu ai paturi de spital, ca să trebuiască să fii medic primar sau medic specialist. La Ministerul Sănătății nu tratezi pacienți, tu cu mâna ta. La fel cum, la Ministerul Sănătății, nu ai amfiteatre ca să ții cursuri la studenți și să trebuiască să fii neapărat profesor universitar.

Ca ministru, trebuie să fii un bun manager, să fii un lider, să știi să comunici și să înțelegi în ansamblu sistemul medical.

Este o perdea de fum ceea ce s-a întâmplat ieri, încearcă, din punctul meu de vedere, să distragă atenția de la un subiect foarte important, acest proiect al legii salarizării care, dacă trece în forma actuală, nu va face decât să distrugă sistemul de sănătate.

Nu mă intimidează, nu mă simt atacat dacă cineva îmi spune că nu am terminat rezidențiatul. E o realitate. Nu l-am terminat pentru că eu am ales să nu îl termin, să nu mai practic medicina și să merg în zona administrativă, care îmi place mult mai mult.