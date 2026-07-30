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Actualitate

Ministra Diana Buzoianu, atac la Alexandru Rogobete după ce acesta i-a ironizat o colegă pe care a numit-o „o epilatoare șefă de la Bihor” / Rogobete își cere scuze

Vladimir Ionescu, Alina Neagu
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De la tribuna Parlamentului, miercuri, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății din partea PSD, atacase la rândul său o fostă ministră a Sănătății din partea USR, pe Ioana Mihăilă.

  • Ministrul Mediului Diana Buzoianu a intervenit miercuri seara și a spus că sintagma folosită de Alexandru Rogobete la adresa lui Mihăilă a fost una „în bătaie de joc” și „misogină”.
  • HotNews l-a sunat pe Alexandru Rogobete. Deputatul PSD și fostul ministru a rectificat. El explicat ce a vrut să spună, în interviul din articol.

Ioana Mihăilă, 45 de ani, este medic endocrinolog și a fost ministru al Sănătății în guvernul Cîțu, între aprilie 2021 – septembrie 2021. În prezent, Mihăilă practică la clinica familiei sale, Medena, din Oradea. 