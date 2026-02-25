Ministra Mediului, despre zăpada neagră din București: „Asta ajunge în plămânii noștri”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că zăpada care nu a fost adunata în București și acum este neagră că reprezintă „imaginea-simbol a poluării” din Capitală și a avertizat că particulele care murdăresc zăpada ajung, de fapt, în plămânii oamenilor.

„Acesta este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București. Că provine din trafic, poluarea care este asociată traficului, sau că provine inclusiv de la șantierele care nu sunt gestionate corect conform legislației, al tăierilor ilegale, a materialelor antiderapante, pentru că și asta se întâmplă în momentul de față. Toate aceste lucruri, de fapt sunt niște măsuri, să zicem. Fiecare situație ar trebui să aibă niște măsuri atașate care să fie îmbunătățite. Pe arderi ilegale noi am început să facem niște controale mult mai severe în jurul Bucureștiului și am avut chiar sancțiuni record în ultimul an față de ultimii ani de zile. Va trebui însă să fim atenți și la ce înseamnă respectarea măsurilor pe șantiere. Noi facem controale”, a afirmat Diana Buzoianu.

„Un inamic tăcut”

Ministra a avertizat că poluarea vizibilă pe zăpadă reflectă, de fapt, aerul respirat zilnic de locuitorii Capitalei.

„Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol ajunge în plămânii noștri. Înainte să ne intereseze că a ajuns în apă, în sol și mai știu eu pe unde, prin canalizări, această poluare ajunge în plămânii noștri, doar că n-o vedem în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi. De aia este importantă respectarea legislației mediului. De aceea, când eu zic că au crescut controalele, când zic că au crescut amenzile și primesc răspunsuri de genul – a, mediu iar a venit să liniștească dezvoltarea -, pentru că asta este perspectiva foarte multor oameni care vor să manipuleze subiectul. Este foarte important să înțelegem că legislația mediului și respectarea legislației presupune inclusiv o apărare a sănătății noastre. Deci, mai departe de faptul că apa asta cu zăpada, că de fapt acuma noi vedem ce se întâmplă și ce respiră oamenii în fiecare zi, a adăugat Buzoianu.

„Avem o problemă foarte mare în continuare”

Întrebată dacă există o creștere a calității aerului în Capitală, ministra Mediului a susținut că, per ansamblu, datele indică îmbunătățiri, însă problema poluării rămâne gravă.

„Cifrele sunt date de stațiile de monitorizare a calității aerului care arată totuși că există îmbunătățiri. Acești senzori arată totuși că de la an la an s-au îmbunătățit lucrurile, dar repet, noi avem o problemă foarte mare în continuare, să ne înțelegem. Este doar faptul că, într-adevăr, s-a mai înnoit parcul auto, ceea ce a adus un pic la îmbunătățire per total. Îmbunătățire absolută, fantastică, din contră, zic, în continuare avem o problemă, doar că nu s-a înrăutățit, dar avem în continuare o problemă foarte mare pe care trebuie să o rezolvăm. Sunt aici și niște măsuri. Bucureștiul, de altfel, a fost amendat, este amendat anual”, a explicat ministra Mediului.

Diana Buzoianu a adăugat că România se află în procedură de infringement deoarece mai multe orașe nu au adoptat planuri de calitate a aerului.

Întrebată dacă mesajul său se adresează primarului general sau primarilor de sector, ministra a răspuns că „toți primarii care au o responsabilitate să ne protejeze nouă drepturile (…) trebuie să facă aceste planuri”, subliniind că documentul ar fi trebuit adoptat „de mai bine de 10 ani”.