Ministra Oana Țoiu, despre situația românilor din Iran și Israel: „A rămas o echipă care este la dispoziție pentru asistența consulară”

Ministra de Externe Oana Țoiu a anunțat sâmbătă dimineață, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, că atât în Israel, cât și în Iran personalul neesențial a fost deja extras. Țoiu a spus că în Iran este o comunitate mică de români, „de câteva sute de persoane”, dar a spus că „este foarte important și ce se întâmplă în Israel”.

„Am ridicat alerta de călătorie pentru Iran încă de la începutul anului, așa că o bună parte din cei care au cerut sprijin pentru întoarcerea acasă l-au primit deja. În acest moment, comunitatea de români din Iran este de câteva sute de persoane. Toți sunt în legătură directă cu echipa noastră”, a declarat Oana Țoiu, într-o intervenție la Antena 3.

„Noi am retras personalul neesențial din Iran, dar asta înseamnă familiile diplomaților și personalul amdinistrativ. A rămas o echipă care este la dispoziția românilor de acolo pentru asistența consulară necesară. În acest moment, este foarte important și ce se întâmplă în Israel”, a adăugat ministra de Externe.

Oana Țoiu a spus că vineri s-a aprobat retragerea personalului neesențial din Israel, dar rămân la dispoziția românilor de acolo atât ambasadorul, cât și o echipă consulară care să poată să asigure asistența consulară necesară.

Întrebată dacă sunt români care vor să plece din Israel, Oana Țoiu a răspuns că „recomandarea este să stea în zonele de siguranță”.

„În acest moment, recomandarea este să stea în zone de siguranță, există o recomandare fermă să nu meargă mai aproape de 1 km de liniile de graniță, sunt 2 puncte de frontieră deschise în acest moment și urmează să fie deschise cel mai probabil încă 2 puncte de trecere a frontierei terestre mâine, pentru că azi este sâmbătă și asta afectează programul de lucru în Israel al autorităților publice”, a spus Oana Țoiu.

„Puține cereri de asistență consulară”

Până la acest moment, din Israel, 10 români au cerut asistență consulară, a spus Oana Țoiu.

„În acest moment, din perspectiva cererilor consulare, sunt relativ puține: sunt 10 cereri de asistenta consulară au venit din Israel de dimineață până acum, însă cu această ocazie reamintesc cetățenilor care ne aud, au prieteni sau rude în Israel, să notifice ambasada și consulatul despre prezența lor pe teritoriu astfel încât să putem și noi să-i contactăm în cazuri de urgență”, a spus Oana Țoiu.

„Fiind o comunitate relativ mică, o bună parte din familiile de români din Iran sunt în legătură cu consulatul nostru și știm unde sunt, unde au reședința, desigur aceia care ne-au notificat”, a adăugat ministra de Externe.