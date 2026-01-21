Ministra Oana Țoiu, mesaj de la Davos: „Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor”

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, de unde a transmis că România este un partener important al SUA, dar, în acelaşi timp, sunt principii de la care nu ne putem abate, şi anume că „un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor”.

Ţoiu a transmis miercuri de la Davos, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că România are „una dintre cele mai consistente delegaţii guvernamentale”.

Potrivit acesteia, scopul delegaţiei este să arate liderilor lumii, dar şi liderilor mediului de afaceri „rolul României ca partener de încredere în regiune, ca destinaţie pentru investiţii, dar şi ca o voce lucidă într-o perioadă de incertitudine”.

Ministra de Externe a reafirmat că interesul ţării noastre este ca NATO să fie puternică şi parteneriatul transatlantic „să nu fie zguduit”.

„Trebuie să fim alături de partenerii noştri internaţionali o voce clară, o voce care susţine multilateralismul, dar în acelaşi timp acceptă că este nevoie de reforme, astfel încât rezultatele multilateralismului să fie mai rapide, să fie mai clare şi să recapete încrederea ţărilor. Suntem un partener important pentru Statele Unite ale Americii şi continuăm să investim în relaţia transatlantică şi în parteneriatul strategii cu ei”, a precizat Oana Ţoiu

„În același timp, este cât se poate de clar că sunt nişte principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate: un teritoriu al unei ţări, mai ales al unei ţări europene, dar un teritoriu al unei ţări, nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor. Şi aceasta este singura variantă”, a transmis Oana Țoiu, făcând referire la dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, privind dobândirea Groenlandei.

„Pentru toate celelalte, continuăm dialogul diplomatic astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerinţelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar şi pentru a continua să creăm variante şi instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze nişte acţiuni viitoare care să se ducă la un conflict global în ceea ce priveşte o creştere accelerată a tarifelor. Odată ce apar tarife noi sau tarife crescute, asta are un efect în ambele economii, atât în economia europeană, cât şi în economia Statelor Unite ale Americii. Sperăm pe parcursul acestor zile şi împreună cu mediul de afaceri să găsim soluţii de dezescaladare”, a declarat Țoiu.