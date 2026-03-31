Miniștrii de Externe din UE, inclusiv Oana Țoiu, au comemorat în Ucraina masacrul de la Bucea. De ce vizita vine într-un moment de incertitudine

Miniștrii de Externe din UE au comemorat masacrul de la Bucea. FOTO: Eduard Khryzhanivsky / AP / Profimedia

În vreme ce războiul cu Rusia continuă, sprijinul financiar al UE pentru Ucraina este momentan blocat de Ungaria, iar Kievul simte deja și efectele războiului dintre SUA, Israel și Iran, scrie Reuters.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, și mai mulți miniștri de externe ai UE, inclusiv șefa diplomației din România, Oana Țoiu, s-au aflat marți la Kiev pentru a marca cea de-a patra comemorare a masacrului de la Bucea și pentru a-și exprima sprijinul față de Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, i-a întâmpinat pe Kallas și pe ceilalți miniștri de externe marți dimineață în Gara Centrală din Kiev, afirmând că prezența europeană demonstrează că justiția pentru atrocitățile comise de Rusia este inevitabilă, scrie Reuters.

Miniștrii de Externe ai UE și alți înalți oficiali europeni au ajuns inclusiv la Bucea, unde oficialii ucraineni și organizațiile pentru drepturile omului afirmă că trupele Rusiei au ucis peste 400 de persoane.

„Bucea a ajuns să simbolizeze cruzimea războiului Rusiei”, a declarat Kallas pe X. „UE se angajează să se asigure că aceste crime nu vor rămâne nepedepsite. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut Ucrainei”, a spus șefa diplomației UE.

Moscova a negat că trupele sale ar fi comis atrocități în Bucea și a acuzat Ucraina că a înscenat incidentul.

Țoiu: „Fiecare atrocitate rămasă nepedepsită alimentează viitoare agresiuni”

Prezentă în Ucraina alături de omologii săi din UE, Oana Țoiu a condamnat „războiul ilegal al Rusiei”.

„Am aprins o lumânare în memoria bărbaților, femeilor și copiilor uciși la Bucea. Nu vor fi niciodată uitați. Masacrele civililor, precum cel de la Bucea, nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată și nu ar trebui să se mai repete niciodată”, a spus ea.

I lit a candle for the slain men, women and children of Bucha . They will never be forgotten. Massacres of civilians such as the one in Bucha should never have happened and should never happen again.



„Când Ucraina sângerează, Europa sângerează. Noi, miniștrii de externe ai UE, am cinstit astăzi memoria vieților nevinovate pierdute în urmă cu patru ani și ne-am reafirmat angajamentul față de justiție, întrucât fiecare atrocitate rămasă nepedepsită alimentează viitoare agresiuni”, a adăugat ministra.

„Bucea reprezintă o tragedie profundă, iar astăzi această comunitate stă mărturie a rezilienței sociale de neclintit a Ucrainei în fața războiului ilegal al Rusiei”, a mai afirmat ea.

Întârzierea împrumutului UE

Vizita vine într-un moment complicat pentru UE și pentru sprijinul blocului comunitar pentru Kiev.

Europa este acum principalul susținător al Ucrainei. Însă un împrumut al UE de 90 de miliarde de euro pentru Kiev a fost blocat de premierul ungar Viktor Orban, din cauza unei dispute privind tranzitul petrolului rusesc prin conductele de petrol Drujba din Ucraina.

Ungaria blochează, de asemenea, progresul negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE.

Oficialii ucraineni, scrie Reuters, intenționează să profite de vizita înalților oficiali ai UE la Kiev pentru a se concentra pe sporirea responsabilității pentru crimele de război atribuite Rusiei.

Înaintea reuniunii, Sibiha a declarat că opt țări și-au confirmat disponibilitatea de a adera la acordul parțial extins privind Tribunalul Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei – un tribunal penal internațional european ad-hoc planificat.

Moscova a declarat că va refuza să recunoască tribunalul special și va considera aderarea oricărei țări la acesta drept un act ostil.

Efectele războiului din Iran se simt deja

Sibiha a făcut în același timp apel la parteneri să rămână concentrați asupra războiului din Ucraina, în ciuda impactului tot mai amplu al conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Negocierile de pace pentru încetarea războiului din Ucraina au fost suspendate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, iar oficialii de la Kiev și-au exprimat îngrijorarea că livrările de arme ar putea fi redirecționate departe de Ucraina, pe măsură ce resursele militare occidentale sunt epuizate.

Ucraina, care se confruntă cu o criză financiară, se confruntă, de asemenea, cu creșterea costurilor combustibilului din cauza majorării prețurilor petrolului.

