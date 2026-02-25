Ministru PSD întrebat despre înlăturarea lui Bolojan, după anunțul lui Grindeanu. „Există colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare a social-democrației”

Ministrul social-democrat al Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară că în partid „există nemulțumiri” în privința unora dintre măsurile luate de guvernul de coaliție condus de liderul PNL, Ilie Bolojan.

Întrebat la B1 TV dacă vor social-democrații să îl înlăture pe Ilie Bolojan din funcția de premier, având în vedere declarațiile liderului PSD, Florin Manole a spus: „Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului. Pot, însă, să spun că, da, în Partidul Social Democrat există nemulțumiri. Nu cred că sunt necolegial dacă spun asta și oricum nu spun vreun secret”.

„Există colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, ca să zic așa, a social-democrației cu anumite măsuri care au fost luate. Nu spunem asta acum pentru prima oară. Discuția despre CASS la pensii a fost publică și ne-am exprimat și atunci împotrivă. Discuția despre creșterea TVA a fost publică și ne-am exprimat și atunci împotrivă”, a continuat ministrul Muncii.

El susține că PSD a avut și „succes” în unele poziționări în dezbaterile din coaliție, cum s-a întâmplat cu „plafonarea prețului la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflația – din păcate, insuficient, pentru că TVA a făcut ca inflația să crească”.

Ministrul a spus că inflația mare din România „este principalul motiv pentru care am venit și cu acest pachet de solidaritate”.

„Este o măsură de a compensa, și doar parțial, creșterea inflației, pentru acele categorii de cetățeni care resimt cel mai dur creșterea inflației, pentru că într-adevăr inflația mănâncă din puterea de cumpărare mai ales a celor care folosesc tot sau aproape tot bugetul familiei pentru cumpărături”, a adăugat ministrul Manole.

Miercuri, într-un interviu pentru G4Media, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.