Ministru PSD: Nicușor Dan „vede în continuare participarea PSD la coaliție ca necesară” / „Partenerii noștri de guvernare ajung să demonizeze întregul partid”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu de la PSD, a declarat că instituția pe care încă o conduce va fi reprezentată de un secretar de stat la ședința de guvern de joi, ziua în care titularii de portofolii ai partidului vor renunța la funcții.

Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele din coaliția de guvernare, miercuri, la Palatul Cotroceni, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan. La câteva ore după discuția cu președintele, social-democrații au hotărât că miniștrii partidului vor demisiona joi din Guvern.

Întrebat, miercuri, la B1 TV, ce se va întâmpla cu secretarii de stat și alți reprezentanți PSD din aparatul central după demisia miniștrilor, Radu Marinescu a spus că partidul „nu se cramponează de funcții”.

„PSD nu se cramponează de funcții. Așa cum am arătat, pentru că s-a decis în partid să nu mai continuăm sub această formulă de conducere a Guvernului, vom demisiona mâine. Demisia aceasta va produce efecte juridice în momentul în care va fi acceptată de către președintele țării și apoi va exista o publicare a decretului în Monitorul Oficial (…). Mâine, la ședința de guvern, din partea Ministerului de Justiție va participa un secretar de stat”, a declarat Radu Marinescu.

Ce spune Radu Marinescu că le-a transmis Nicușor Dan celor din PSD

Ministrul social-democrat a fost întrebat ce a transmis președintele Nicușor Dan delegației PSD care a mers miercuri la Cotroceni pentru consultări.

„Așa cum ne-a comunicat și domnul președinte Grindeanu în ședința noastră, domnul președinte al României vede în continuare participarea PSD la coaliția de guvernare ca necesară, tocmai din perspectiva necesității de a exista o majoritate solidă, nu una ocazională, care să susțină măsurile care sunt necesare, repet, pentru a menține și consolida parcursul nostru, inclusiv în profil european”, a declarat Radu Marinescu.

Marinescu, despre PNL și USR: „Pentru dumnealor, brusc, întregul PSD a devenit nefrecventabil”

El susține că PNL și USR au ajuns „să demonizeze întregul partid PSD” chiar dacă acțiunea politică a social-democraților se referă doar la Ilie Bolojan.

„Noi, când am adoptat această poziție politică recentă, am precizat clar că nu vizăm partidele politice, PNL sau USR, ci doar o persoană, și că noi considerăm că o alianță, care este o alianță de idei, de principii, de ținte convergente în politică, nu stă într-o persoană sau în alta (…). Ne trezim acum că partenerii noștri de guvernare ajung să demonizeze întregul partid PSD. Pentru dumnealor, brusc, pentru că se discută de fapt doar de o persoană, întregul PSD a devenit nefrecventabil, deși plecaseră la drum și n-aveau niciun fel de problemă cu PSD anterior”, a mai afirmat Radu Marinescu.

El a mai spus, printre altele, că „și moțiunea de cenzură, evident, este un instrument de care nu vom ezita să ne folosim”.