Ministru USR, pledoarie pentru anticipate. De ce crede Diana Buzoianu că un astfel de scenariu este mai bun decât o guvernare PSD

„În loc de tot felul de calcule în Parlament pe voturi contra dorinței românilor, totuși, de ce nu vrem să ne întoarcem la români?”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, marți, într-o postare în care descrie alegerile anticipate drept o alternativă la o guvernare în care „PSD va putea face tot ce vrea”.

Deputata USR a transmis un mesaj în acest sens la împlinirea a un an de când depunea jurământul pentru funcția de ministru al Mediului.

„La un an distanță, după multe bătălii și multe momente absurde, mă uit la cum se explică în spațiul public cum singura ieșire din situația actuală e să lăsăm toată puterea pe mâna PSD-ului”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ea a sugerat că un astfel de scenariu nu reflectă „votul românilor de la ultimele 4 rânduri de alegeri”.

„Un guvern minoritar monocolor PSD va însemna un guvern care poate fi dat jos doar și cu voturile AUR. Așa că PSD va putea face tot ce vrea, indiferent cât de abuziv sau aberant, dar să zică apoi senin că ei trebuie să rămână acolo căci altfel e legitimată o mișcare extremistă. Mai am o întrebare, pe acest subiect: PSD dă jos cu AUR un guvern….și primește un guvern din care fac doar ei parte?”, a adăugat ministrul.

„De ce nu vrem să ne întoarcem la români?”

Diana Buzoianu consideră că declanșarea alegerilor anticipate ar fi o variantă mai oportună decât o guvernare PSD.

„În loc de tot felul de calcule în Parlament pe voturi contra dorinței românilor, totuși, de ce nu vrem să ne întoarcem la români? Și nu-mi spuneți că AUR a crescut și va lua mai mult la alegeri anticipate, pentru că, repet: Cu PSD în guvern monocolor în 2 ani de zile, abia atunci vom afla ce înseamnă mișcare extremistă crescută exponențial”, a conchis Buzoianu.

Despre scenariul anticipatelor a vorbit și liderul USR, Dominic Fritz, în contextul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni după ce Parlamentul a respins Guvernul Veștea.