Ministru PSD, atac la adresa lui Alexandru Nazare. „Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat n măsuri”

Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că Ministerul Finanțelor, condus de independentul Alexandru Nazare, trebuie să facă o analiză cu privire la taxa pe valoare adăugată (TVA) în cazul alimentelor.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui scăzut și TVA la alimente (…). Măcar la 9%, așa cum a fost înainte. De la 11%, la 9%”, a declarat Florin Barbu, luni seară, la Antena 3.

Ministrul Agriculturii consideră că Ministerul Finanțelor trebuie să facă o analiză în acest sens.

„Trebuie să facem o analiză la Ministerul de Finanțe, nu Ministerul Agriculturii face o analiză asupra taxelor care se pun pe mai multe domenii, inclusiv la ceea ce vorbim acum, la produsele agroalimentare, dar noi trebuie să avem o direcție clară pentru a crește consumul. În România, creșterea economică este pe consum, dar nu numai în România. Se întâmplă și în alte state, inclusiv în America, creșterea economică este pe consum. Cu cât avem un preț corect la raft, sigur, puterea de cumpărare crește”, a adăugat social-democratul.

El a invocat scăderea puterii de cumpărare, dar și faptul că „s-a redus volumul de materie primă procesată în România”.

„Faptul că în momentul de față TVA la alimente în România este de 11%, din punctul meu de vedere, nu este corect”, a afirmat Florin Barbu.

Florin Barbu spune că i-a dat „n măsuri” lui Alexandru Nazare

Social-democratul de la Agricultură a mai afirmat că, „atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică”, în opinia lui, „un ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri, de ce creșterea economică nu mai este așa cum era acum un an de zile”.

Ministrul Agriculturii a spus că magazinele de retail „adaugă 20% la produse alimente de bază, după ce includ în fișa de cost toate cheltuielile directe și indirecte”.

„Dacă eu, ca stat, îți ofer 20% profit net (…) și tu la 31 decembrie îmi arăți în bilanț că ai pierderi sau ai o marjă de profit net de 0,3%, sigur pe acest lanț sau în contabilitatea acestor companii se face prețul de transfer. Nu pot să îți dau eu, ca stat, 20% profit net, prin plafonare, nu ești mulțumit de el, dar tu declari la 31 decembrie ori pierdere, ori un profit net de marjă de 0,3%. Eu nu pot să înțeleg din punct de vedere economic, că sunt economist”, a continuat Florin Barbu.

Întrebat dacă vrea să spună că se mută banii din țară, el a adăugat: „Da, se face preț de transfer. Acolo trebuie să umblăm. De ce nu limităm în România, pe intracomunitar, pe servicii, să pui un plafon că nu pot face mai mult de 300.000 de euro? Vrei să treci de plafonul de 300.000 de euro, să faci servicii intracomunitare? Ești obligat să declari rezidență fiscală pe România și să facturezi cu TVA și cu impozit pe profit”.

Ministrul Agriculturii a spus apoi că introducerea unei măsuri de acest gen ține de ministrul de Finanțe.

„Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat n măsuri”, a mai afirmat ministrul Barbu.