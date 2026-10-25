Ministrul Nazare nu exclude noi creșteri de taxe și impozite: „Nu îmi doresc, dar avem nevoie de sustenabilitate”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu-și dorește impunerea de noi taxe și impozite, avertizând însă că demararea unor programe noi de către Guvern va necesita identificarea unor surse de finanțare. Pe de altă parte, Nazare a exclus majorarea unui impozit, anume calcularea impozitului pe proprietate, în funcție de valoarea de piață.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat, la Digi24, dacă sunt posibile creşteri de taxe în 2027.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare”, a răspuns ministrul Finanţelor, citat de News.ro.

Alexandru Nazare a spus că ministerul său trebuie să centralizeze propunerile pentru diverse proiecte inițiate de ministere

„Integrăm soluţii pe care le primim de la toţi ordonatorii, propuneri de noi programe sau propuneri de eliminare a risipei, le integrăm şi le prezentăm Guvernului. Decizia politică e în Guvern şi în Parlament. Noi avem grijă şi ţinem să avem grijă să menţinem acest echilibru, ca să nu repetăm greşeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”, a menţionat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există în 2027 vreun plan să se aplice la impozitarea pe proprietate valoarea de piaţă, el arătând că aude în spaţiul public că există acest pericol.

„Noi am avut negocieri cu Comisia Europeană. În urma negocierilor şi a jaloanelor din PNRR am eliminat acel jalon din PNRR, tocmai ca să nu avem costuri să nu pierdem bani la finalul anului şi am anunţat imediat după ultima dintre audierile pe care le-am avut la Parlament că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piaţă. Foarte clar, ca să ştie toată lumea. Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate valoarea de piaţă”, a arătat Nazare.

Ministrul a mai explicat că istoric, tot timpul, impozitul pe proprietate a fost ajustat cu inflaţia iar acest lucru s-a întâmplat în fiecare an, pe actualele reguli.

„Pentru anul viitor, nu vom folosi noul sistem. Deci n-are rost, aud în spaţiul public că există acest pericol. Nu există, am spus-o public. Nu va fi aplicat în 2027”, a mai spus Nazare.

PSD a anunţat, vineri, că nu susţine creşterea impozitelor pe locuinţă la valoarea de piaţă, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 şi care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent.