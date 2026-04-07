Ministrul Sănătății, despre Mircea Lucescu: „Prognosticul este rezervat”

Legendarul selecționer al Naționalei, Mircea Lucescu, este îngrijit la terapie intensivă, în stare critică, iar „prognosticul este rezervat”, a anunțat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, marți, la Timişoara.

„Tot ce vă pot comunica este că în momentul de faţă este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a declarat ministrul Sănătății, într-o declarație de presă, la finalul vizitei la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a fost internat pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naţionale.

El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București.

Luni, medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti au anunțat că starea pacientului va fi reevaluată marți „şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”.

Marți, Spitalul Universitar nu a transmis niciun comunicat despre starea lui Mircea Lucescu.