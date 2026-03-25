Ministrul Apărării a explicat cum ar putea contribui România la deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Am căpătat ceva experiență”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că țările care au semnat declarația privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, blocată de riposta Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel împotriva sa, nu au stabilit „fiecare ce va face, pentru că nu s-a stabilit nici care este planul pentru ca acest lucru să se întâmple”.

În 20 martie, președintele Nicușor Dan a anunțat că România aderă la declarația internațională prin care mai multe țări reclamă „închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz” și își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin strâmtoare”. Între timp, numărul statelor care au semnat declarația – printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Japonia – a ajuns la 30, conform comunicatului de pe site-ul guvernului de la Londra.

Într-o intervenție miercuri la Digi24, ministrul Apărării a explicat că România nu a primit deocamdată „o listă de cerințe”, dar dispune de o serie de capacități cu care ar putea contribui la deblocarea strâmtorii dacă se va lua o decizie în acest sens.

„Având în vedere că nu avem o listă de cerințe, nu putem noi să începem să umplem o listă ipotetică, cu capabilități pe care Armata Română le are, neștiind care sunt aceste solicitări. Eu am pus pe masă cam care sunt atributele pe care Armata Română, teoretic, într-o anumită ipoteză, le-ar putea pune la masă ca o contribuție”, a explicat Radu Miruță.

„România nu este parte în conflict”

Ministrul Apărării a subliniat că „România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo”.

„Mai multe țări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului influențează economic tot ce se întâmplă în restul lumii. România a decis să fie între aceste țări. Nu s-a stabilit, între aceste țări, fiecare ce va face, pentru că nu s-a stabilit nici care este planul pentru ca acest lucru să se întâmple. Singurul lucru care s-a decis este că un număr de țări, printre care și România, au ridicat mâna și au spus, da, o să mă implic și eu, când va fi momentul, pentru a se relua traficul acolo”, a precizat Miruță.

Cum spune ministrul că ar putea să contribuie România

Ministrul Apărării a afirmat că România și celelalte țări care au aderat la declarație „urmează să se întrunească, cel mai probabil, să analizeze care sunt nevoile, să vadă fiecare țară cum poate acoperi din aceste nevoi”.

„Am căpătat ceva experiență suplimentară față de cea pe care o aveam, în zona de deminare, având în vedere ultimii ani, cu minele din Marea Neagră din partea Federației Ruse. Avem ofițeri de Stat Major care pot contribui cu capacitatea tehnică de programare a lucrurilor de acolo, cu chestiuni tehnice, militare, care pot ajuta la o astfel de operațiune. Avem divizie de scafandri de mare adâncime, care au experiență, și e posibil să fie nevoie de acțiuni și subacvatice, care să implice scafandri”, a adăugat Miruță.

El a precizat că nu s-a luat încă o decizie în acest sens, ci aspectele enumerate „sunt lucruri potențiale pe care România le-ar putea implica dacă se va ajunge la concluzia că va fi nevoie de așa ceva”.

„Singura informație certă este anunțul domnului președinte Nicușor Dan, care a menționat că România nu stă deoparte, ci România se implică, alături de alte țări. Cum va arăta pe foaie această implicare e o chestiune care urmează să se întâmple”, a conchis ministrul Radu Miruță.