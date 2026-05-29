Ministrul Apărării: „Cât drona s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage”. Ce i-a cerut Miruță șefului NATO

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat vineri, după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați.

„Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță.

El spune că, în urma incidentului din noaptea trecută, președintele României, dar și aliații noștri din NATO, au fost informați.

„Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”, a scris ministrul.

Ministrul Apărării a confirmat detaliile tehnice și operaționale ale evenimentului:

„Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina”.

Despre nevoia de apărare antiaeriană de la sol

„Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a mai precizat el.

Ministrul a menționat că autoritățile sunt în contact permanent și lucrează la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic, o parte dintre acestea urmând să fie anunțate în următoarele ore.

După incidentul de la Galați, președintele Nicușor Dan a anunțat va convoca vineri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.