Ministrul Apărării, după amenințarea venită din Iran: „Nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni seară că structurile de resort ale statului român nu l-au informat până în prezent că ar exista o amenințare de atentate teroriste în țara noastră sau vreo amenințare militară din partea Iranului.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran, Esmaeil Baghaei, a avertizat luni că Teheranul va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.

Întrebat de reporteri, luni seară, la Parlament, despre această amenințare, ministrul român al Apărării a explicat că suplimentarea capacităților și efectivelor americane din țara noastră, aprobată săptămâna trecută de autoritățile de la București, „este un element care sporește capacitatea de apărare a României și care mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita, poate, cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională”.

„Eu, ca ministru al Apărării, sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva ce crește gradul de descurajare, nu ceva ce scade gradul de descurajare”, a adăugat Radu Miruță.

„Nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor”

Radu Miruță a spus că, conform analizelor făcute de „structurile specializate”, nu există „un risc suplimentar” pentru români.

„Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor. Că există riscuri de, nu știu, atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla și români se poate întâmpla”, a explicat el.

Întrebat dacă există posibilitatea unor astfel de atentate și în România, ministrul a adăugat: „Ministerul Apărării deține informații cu privire la riscuri militare. Cu privire la altă categorie de riscuri, sunt alte structuri ale statului român, care până acum nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare, vă spun că până acum nu am primit o astfel de notificare, și nici militară”.

Ministrul Miruță a spus că „scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni și din Iran”.

„Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea, în permanență, de a crește gradul de înzestrare a Armatei Române pentru a fi capabili să descurajăm mai mult. Ies de la comisia de buget, unde pentru înzestrarea Armatei Române am propus o sumă în valoare de 38% din întreg bugetul Ministerului Apărării. Mă ocup de un program SAFE, care rulează 21 de programe de înzestrare noi”, a mai declarat Radu Miruță.