VIDEO Parlamentul dezbate acum propunerea CSAT privind amplasarea în România de avioane și trupte americane

Plenul reunit al Parlamentului votează miercuri, într-o ședință care a început la ora 17.00, propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

17:25

Liderul AUR, George Simion, se adresează plenului reunit și respinge cererea SUA pentru amplasarea de capacități militare suplimentare în România.

17:23

Chestorii sunt chemați să intervină pentru a reasigura ordinea în plen.



17:20

Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține acum un discurs.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațională fără precedent. (…) România are nu doar dreptul, ci și responsabilitate de a contribui activ la consolidarea securității regionale. În acest cadru, aprobarea soicitării SUA reprezintă un gest firesc și necesar. E un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios și poate să contribuie la securitatea aliaților săi. Votul este o dovadată de resposabilitate ca stat aliat”, a afirmat Sorin Grindeanu, în fața parlamentarilor.

Parlamentari de la opoziție, de la grupul Pace-Întâi România, au perturbat discursul lui acestuia.

17:17

AUR susține că nu este nevoie de vot. Laurențiu Plăeșu, senator AUR, a spus de la tribuna Parlamentului că trebuie „să retrimitem președintelui solicitarea pentru a vedea în ce măsură se încadrează legii”.

Sorin Grindeanu a spus în schimb că deja s-a stabilit că va avea loc un vot.

„Cum se poate să existe un vot online, pe un document clasificat? Nu cred că e ok să cerem parlamentarilor să voteze în orb. Nu au citit. Nu știu pe ce își exprimă votul”, a spus Gianina Șerban, de la AUR.

Ea cere suspendarea ședinței pentru ca toți parlamentarii să poată citi votul. Sorin Grindeanu a spus că cine a vrut să studieze a avut timp. Opoziția vociferează si spune că nu este adevărat.

Știrea inițială: La ședință participă și premierul Ilie Bolojan.

Ședința este condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 337 parlamentari din totalul de 463.

Lucrările se desfășoară cu prezență fizică și online.

Pe ordinea de zi aflându-se scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan, prin care informează Parlamentul României că a aprobat intrarea şi staţionarea în România a Forţei de reacţie NATO sau tranzitarea teritoriului naţional de către aceasta, dar şi scrisoarea prin care informează Parlamentul României că a aprobat forţele şi mijloacele Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2026.

În scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan privind aprobarea forţelor şi mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2026 se arată că evoluţiile situaţiei de securitate din imediata vecinătate a ţării noastre, marcate de agresiunea militară iniţiată de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, au demonstrat fără echivoc importanţa coordonării eforturilor şi a acţiunilor desfăşurate atât la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, cât şi la nivelul Uniunii Europene, prin adoptarea de măsuri concrete şi credibile pentru consolidarea capacităţii de apărare şi reacţie la situaţii de criză.

„Concentrându-ne asupra dimensiunii de apărare, un rol important în asigurarea securităţii naţionale a României îl reprezintă participarea cu personal la misiuni şi operaţii internaţionale, ca parte integrantă a eforturilor derulate la nivelul partenerilor internaţionali în scopul asigurării unui mediu de securitate stabil, la nivel regional şi global. Din această perspectivă, participarea forţelor Ministerului Afacerilor Interne la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional reprezintă o componentă importantă a configurării profilului strategic al României, ca membru responsabil al comunităţii internaţionale”, arată şeful statului în scrisoarea adresată Parlamentului, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan mai arată că „securitatea şi stabilitatea în vecinătatea României, respectiv în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică, rămân esenţiale pentru securitatea ţării noastre”.

„Astfel, susţinerea iniţiativelor în aceste zone geografice rămâne o prioritate pentru angajamentele României, în special la nivel NATO şi UE, dar şi în alte formate regionale. În continuarea acestor coordonate, tematica soluţionării conflictelor prelungite în regiunea Caucazului reprezintă un subiect important pe agenda de politică externă a României, aspect demonstrat de eforturile constante depuse la nivel politico-diplomatic pentru creşterea vizibilităţii acestui subiect pe agenda internaţională. Pornind de la această referinţă, în corelare cu eforturile derulate la nivelul UE pentru consolidarea capacităţilor de gestionare a crizelor, a fost acordată o atenţie deosebită misiunilor Uniunii Europene din Republica Moldova (EU Partnership Mission in the Republic of Moldova) şi Armenia (EUMA), prin menţinerea prezenţei Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv pe parcursul anului 2026”, spune Nicuşor Dan.

Preşedintele mai afirmă că modul de angajare a forţelor şi mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care pot participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2026, prezentat în anexă, a avut în vedere o serie de aspecte care să asigure un grad ridicat de eficienţă pe linia participării personalului Ministerului Afacerilor Interne la misiuni şi operaţii internaţionale şi să răspundă, în egală măsură, intereselor de securitate ale României, în special în regiunile apropiate ţării noastre.

„În acest context, în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, am aprobat forţele şi mijloacele Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2026. Totodată, am aprobat ca, în corelare cu cerinţele operaţionale, situaţia de securitate şi evoluţia misiunilor şi operaţiilor, adaptarea participării la misiuni să se realizeze de către ministrul afacerilor interne, în limitele numărului total de efective aprobat”, mai spune preşedintele în scrisoare.