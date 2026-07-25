Ministrul Apărării, informații despre misiunea în care a fost doborâtă noua drona / Ce spune MApN

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că drona care a pătrus în spațiul aerian național sâmbătă dimineață a fost neutralizată în câteva minute de când a fost observată.â

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„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a scris Miruță într-un mesaj pe Facebook.

Informațiile au venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat șeful statului.

Ce spune MApN

MApN a comunicat ulterior că sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, a precizat Ministerul Apărării.

Echipe ale MApN se vor deplsa în zona de impact pentru a face verificări.

Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore de la momentul în care o dronă care a fost doborâtă, în premieră, în Buzău.