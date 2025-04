Ministrul Burduja susține că sistemul de termoficare din București este „în colaps”/ Ce spune primarul Nicușor Dan

Sistemul de termoficare este în colaps, în condiţiile în care ELCEN, compania Ministerului Energiei, are de încasat peste 1,25 miliarde de lei de la Termoenergetica, bani pe care aceasta nu i-a primit de la Primăria Generală şi a anunţat că trebuie să intre în insolvenţă, conform legii, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Pe de altă primarul Nicușor Dan susține că municipalitatea va face plățile restante către Termoenergetica în cursul anului, informează Agerpres.

„Sistemul de termoficare în sine este în colaps. ELCEN, compania Ministerului Energiei, are de încasat peste 1,25 miliarde de lei. Primăria nu a mai plătit nici către Termoenergetica, propria ei companie, drept pentru care, zilele trecute, conducerea Termoenergetica i-a scris primarului general, fiindcă o obligă legea, că trebuie să intre în insolvenţă”, a afirmat Burduja.

„Bucureștiul se îndreaptă spre faliment”

Potrivit acestuia, şi Bucureştiul se îndreaptă „cu paşi repezi spre faliment” după cinci ani în care s-a aflat sub administrarea lui Nicuşor Dan, datoriile sale fiind în jur de 4,7 miliarde de lei.

„Astăzi, Capitala este în pragul colapsului bugetar (…) Dacă însumăm toate datoriile Bucureştiului, actuale, vedem că ajungem undeva la 4,7 miliarde de lei (…) ceea ce este aproape de jumătate din bugetul pe anul în curs, iar conform aceleiaşi Legi 273/2006, articolul 75 alineatul 1, litera a) asta înseamnă o stare de insolvabilitate. Deci, Bucureştiul se îndreaptă cu paşi repezi după 5 ani de administraţie Nicuşor Dan spre faliment”, a arătat şeful de la Energie.

În opinia acestuia, primarul general al Capitalei candidează la preşedinţie pentru că fuge de problemele Bucureştiului şi este depăşit de situaţie.

„După alegerile de anul trecut, din luna decembrie, când domnul Nicuşor Dan şi-a anunţat într-o seară candidatura la preşedinţia României m-am întrebat de ce. De ce candidează Nicuşor Dan la preşedinţia României? (…) Şi mi-am dat seama că domnul Nicuşor Dan candidează pentru că pur şi simplu este depăşit. Fuge de problemele Bucureştiului, nu mai are cum să le rezolve, nu mai are cum să-i păcălească pe bucureşteni după aproape cinci ani”, a susţinut ministrul.

Primarul acuză Guvernul

La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, tot într-o conferinţă de presă, că datoriile între Primăria Generală şi Termoenergetica se vor stinge pe parcursul anului.

„Între Primăria Capitalei şi Termoenergetica sunt ca în fiecare început de an datorii care se vor stinge pe parcursul anului, pentru că în lunile de iarnă sunt facturile mari, mult mai mari decât banii pe care noi îi primim prin generozitatea Guvernului din impozitele bucureştenilor. Şi atunci acumulăm datorii în iarnă, pe care le stingem ulterior până în lunile de vară când plătim către Termoenergetica mult mai mult decât factura de 10-15 milioane cât este pe lunile de vară. (…) Ce s-a schimbat acum este că Guvernul format în jurul PSD-ului ne-a redistribuit mult mai puţini bani din impozitele pe venit ale bucureştenilor, în ciuda referendumului pe care bucureştenii l-au votat”, a spus Dan.

El a fost întrebat cum vede scenariul intrării Termoenergetica în insolvenţă, avansat de ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Suntem oameni politici cu un mandat de la cetăţeni şi fiecare dintre noi trebuie să acţionăm cât mai responsabil faţă de cetăţeni. Mi-aş dori să plătim acum un miliard de lei către compania Termoenergetica, astfel încât compania să plătească mai departe către ELCEN. Banii ăştia nu-i avem, pentru că un Guvern a ignorat voinţa bucureştenilor şi face Primăria asta să fie un fel de oficiu de plăţi, să facă numai mişcări obligatorii. Trebuie să plătim transportul public, subvenţia la transport public pentru ca bucureştenii să poată să circule cu transportul public, trebuie să plătim elementele esenţiale, nu investiţiile, repet, de funcţionare a spitalelor, trebuie să plătim întreţinerea minimală a spaţiilor verzi. Am blocat, cum v-am spus, investiţiile pe repararea locurilor de joacă, am alocat mult mai puţini bani pe malurile de lac din Herăstrău şi am oprit multe investiţii în spitale pentru că nu sunt bani. Asta este. Nu sunt bani!”, a completat Nicuşor Dan.