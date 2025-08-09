Cum se vede la vârful diplomației române întâlnirea Trump – Putin: „Cred că e foarte ușor să înțelegem temerea unei țări care este sub asalt”

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că în discuțiile pe care le-a purtat în această săptămână cu reprezentanții Ucrainei a primit „semnale de dorință puternică pentru pace”.

Întrebată despre nemulțumirile ucrainenilor în contextul summitului bilateral pe care l-au anunțat președinții Statelor Unite și Rusiei, Oana Țoiu a subliniat că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile pentru încheierea războiului.

„Cred că România înțelege foarte bine de ce într-o negociere de armistițiu, într-o negociere de pace este foarte important ca țările afectate să fie prezente și să participe la negocierea respectivă. Din punctul acesta de vedere, cred că e foarte ușor să înțelegem temerea unei țări care este sub asalt, o țară sub un război de agresiune pornit fără motiv de Federația Rusă, o temere față de discuții care o privesc, fără să fie în acest moment garantată participarea lor la discuțiile respective”, a declarat șefa diplomației române.

„Sunt semnale de dorință puternică pentru pace”

Ea spune că în cadrul vizitei efectuate în această săptămână în Ucraina a remarcat „semnale de dorință puternică pentru pace”.

„În acest moment semnalele pe care le-am avut de la reprezentanții cu care m-am întâlnit, atât în Kiev, cât și în Cernăuți, sunt semnale de dorință puternică pentru pace. O bună parte a discuțiilor noastre au fost de fapt axate pe dezvoltare economică, pe interconectarea logistică, conectarea sistemelor de energie, dezvoltarea culturii. Pentru noi a fost foarte important să aducem în atenția autorităților din Ucraina și doleanțele, și aspirațiile comunității românești din Cernăuți, Odesa, Ismail și alte localități. Ne-am axat foarte mult pe viitor”, a continuat ministra Afacerilor Externe.

Oana Țoiu a spun că„speranța” este „un cuvânt-cheie” în actualele evoluții ale războiului din Ucraina.

„Nu suntem puțini cei care ne uităm cu admirație la reziliența poporului ucrainean și inclusiv la felul în care președintele Zelenski a reușit, în mandatul său de până acum, să coaguleze și sprijinul comunității internaționale, și hotărârea propriului popor în direcția păcii și a rezilienței”, a adăugat ministra.

Discuții între miniștrii de externe din UE

Șefa diplomației române a precizat că a vorbit sâmbătă cu omologii săi din UE despre situația din Ucraina.

„Astăzi am avut mai multe discuții în grupul miniștrilor de externe din cadrul Uniunii Europene privind poziționarea Uniunii Europene în această viitoare discuție pentru pace, în procesul ulterior de reconstrucție, pentru că până la urmă este, în primul și în primul rând, o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Federația Rusă, dar indirect este și o conversație despre Europa, care are implicații și asupra Uniunii Europene, și vrem să avem un punct de vedere potențial comun în această direcție”, a conchis Oana Țoiu.

Întâlnire Trump – Putin

Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare.

Dacă întâlnirea va avea loc, atunci aceasta va fi prima între liderii celor două țări din 2021 încoace, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte Joe Biden la Geneva, în Elveția. Moscova și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022.

Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare după ce a declarat că părțile, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea rezolva conflictul de trei ani și jumătate, unul care ar putea impune Ucrainei să cedeze teritorii semnificative, conform Reuters.