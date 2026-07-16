Ministrul demis al Apărării, dezvăluiri despre disputa cu șeful armatei ucrainene. Cauza tensiunilor dintre Fedorov și generalul Sîrski

Proteste rare au izbucnit joi, în Ucraina, din cauza demiterii ministrului apărării, Mihailo Fedorov, în contextul în care o dispută dintre reformistul de 35 de ani și șeful armatei ucrainene a ieșit la iveală în timpul celei de-a doua remanieri guvernamentale într-un an, în țara care se află permanent sub bombardamentelor rușilor.

Remanierea condusă de Volodimir Zelenski a alimentat furia publică din cauza excluderii lui Fedorov, un expert în tehnologie care și-a propus să transforme armata Kievului depășită numerici într-o forță de luptă mai eficientă pentru a înfrunta Rusia, notează Reuters.

În timp ce mii de ucraineni protestau în stradă față de demiterea ministrului Apărării de la Kiev, Mihailo Fedorov a explicat într-o conferință de presă cum s-a blocat reforma pe care o dorea în armata ucraineană, schimbare care i-a adus în cele din urmă încheierea mandatului, provocând un șoc pe scena politică a țării invadate de Rusia.

Zelenski a refuzat să îl demită pe generalul Sîrski

Fostul ministru ucrainean al Apărării a dezvăluit presei că a insistat ca pentru înlocuierea comandantului-șef al Forțelor Armate Ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, însă președintele Volodimir Zelenski a respins măsura, potrivit lui Fedorov, scrie joi The Kyiv Independent.

Fostul oficial din Cabinetul Sviridenko a declarat jurnaliștilor că a propus „măsuri drastice privind personalul”, referindu-se la schimbarea din funcție a lui Sîrski, cât și a șefului Statului Major General, Andrii Hnatov, aceștia fiind adesea criticați de soldații și comandanții mai tineri pentru cultura de comandă de tip sovietic, bazată pe o ierarhie strictă, notează publicația de la Kiev.

În timpul mandatului său de jumătate de an, Fedorov a încercat să reformeze radical armata și apărarea aeriană. El a subliniat că „nu avem altă opțiune dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime”.

Fedorov a declarat în cadrul conferinței de presă că i-a spus lui Zelenski că va învăța să colaboreze cu șeful armatei ucrainene în ciuda viziunilor lor diferite în privința războiului, deoarece „clientul nostru este poporul ucrainean”.

„A găsit o modalitate de a diviza țara”

Comandantul ucrainean Oleksandr Sirski, Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Fedorov a susținut că mai apoi inițiativele de reformă au fost blocate și că a rămas în expectativă până când, potrivit fostului ministru al Apărării, Sîrski a dat un ultimatum.

„Și, în loc să se gândească la cum să câștige războiul în mod asimetric, a găsit o modalitate de a diviza țara”, a spus Fedorov despre comandantul forțelor ucrainene.

Fedorov a insistat că nu a dat niciodată un ultimatum și a afirmat: „Atunci vom învinge Rusia cu un astfel de comandant-șef”.

Deși a recunoscut că realizările lui Sîrski au salvat Ucraina în faza inițială a războiului, de la apărarea Kievului până la contraofensiva din 2022 din nord-estul regiunii Harkov, Fedorov a subliniat că războiul s-a schimbat complet în prezent, dronele dominând liniile frontului.

Relația tensionată dintre Fedorov și Sîrski se datorează diferenței de stiluri de conducere și de abordări în ceea ce privește armata, menționează The Kyiv Independent.

Zelenski a încercat să rezolve conflictul

Volodimir Zelenski a încercat să detensioneze situația între cei doi, însă „conflictele deschise din cadrul ședințelor Statului Major au devenit pur și simplu insuportabile”, au declarat pentru BBC Ucraina surse care au participat la întâlnirea cu membrii partidului Slujitorul Poporului în care președintele ucrainean a vorbit despre remanierea guvernului.

O altă sursă care a participat la ședință a susținut că „președintele a explicat că demiterea comandantului-șef este o mare responsabilitate într-un astfel de moment.”

Iuri Hudimenko, un veteran proeminent și șef al Consiliului Public Anticorupție din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat luna trecută pentru The New Voice of Ukraine că cei doi abordează problemele din „perspective fundamental diferite”.

„Este vorba de un conflict între un tânăr tehnocrat și un general provenit dintr-o școală militară în mare parte postsovietică”, a spus Hudimenko.

Diferențe între Fedorov și Sîrski

Fedorov este un susținător al metodei occidentale de comandă și control care le conferă subordonaților autonomie, asigură că toate nivelurile de conducere militară înțeleg intenția generală a comandantului și le oferă acestora un grad ridicat de flexibilitate tactică în executarea ordinelor primite.

În timp ce Sîrski, care a absolvit Școala Superioară de Comandă Militară din Moscova în 1986, preferă stilul puternic centralizat de comandă și control utilizat de Uniunea Sovietică și de multe armate post-sovietice și a fost criticat frecvent pentru microgestiune și pentru favorizarea asalturilor nesofisticate, bazate pe forță brută, care duc la pierderi grele în rândul forțelor armate ucrainene.

Diferențe există între cei doi și în privința modului în care abordează gestionarea informațiilor. Fedorov consideră potrivită o abordare a managementului militar bazată pe date, acordând prioritate acumulării unor cantități mari de informații precise.

În schimb, Sîrski a fost acuzat de figuri militare ucrainene proeminente că promovează o „cultură a minciunii” în cadrul armatei ucrainene, în care subordonații se temeau să transmită informații exacte către superiorii din lanțul de comandă din teama de a fi pedepsiți.

Protest împotriva demiterii lui Fedorov

Fedorov s-a confruntat cu o rezistență puternică din partea conducerii militare cu privire la planul său de reformă, în ciuda succesului pe care l-a avut în dezvoltarea tehnologiilor dronelor și a transformării digitale a armatei, potrivit The Economist.

Mii de oameni au ieșit joi în stradă la Kiev pentru a protesta împotriva demiterii lui Feodorov și au cerut să fie repus în funcție.

Printre manifestanți s-au numărat și soldați și veterani care își puseseră speranțele în Fedorov că va ajuta la rezolvarea problemelor din Apărare, de la mobilizarea până la lipsa acută de personal.