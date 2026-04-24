Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că a construit 22 de spitale. Care este adevărul

„Mi se pare un pic nedrept, când nici nu mi s-a uscat bine cerneala pe demisie, ca unii deja să atace un om care a construit, pentru prima dată după Revoluție, 22 de spitale”, a spus vineri, într-o conferință de presă de bilanț, ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete. Realitatea este însă diferită.

Ideea celor 22 de spitale construite a fost reluată de Alexandru Rogobete pentru a doua oară în această săptămână. Prima dată, ministrul demisionar al Sănătății vorbise despre „22 de spitale nou construite” luni, în ședința în care PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Pentru prima dată după Revoluție, vorbim nu de unul, nu de două, ci de 22 de spitale nou construite”, spunea Rogobete luni, în ședința PSD.

Înaintea celor 10 luni în care a condus Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete a fost, în mandatul lui Alexandru Rafila, secretar de stat responsabil de construcția spitalelor din PNRR și a centrelor de mari arși finanțate dintr-un împrumut de la Banca Mondială.

Din cele 22 de spitale noi, unul singur dat în folosință

HotNews l-a întrebat pe ministrul demisionar al Sănătății în ce stadiu de construcție se află fiecare dintre aceste 22 de spitale noi despre care vorbește.

Datele primite de la Ministerul Sănătății arată că un singur spital a fost dat în folosință, iar alte două construcții sunt finalizate și urmează să fie date în folosință în perioada următoare, după obținerea avizelor.

Există însă și spitale unde stadiul construcției este foarte aproape de finalizare – 97%, 92%, 90% sau 85%. În această situație se găsesc însă mai puțin de jumătate dintre cele 22 de spitale despre care vorbește Alexandru Rogobete.

În plus, nu în toate cele 22 de cazuri este vorba despre spitale nou construite integral, în unele situații fiind vorba despre noi corpuri de clădire în care vor funcționa anumite departamente sau secții ale unor spitale existente. În cele 22 spitale „noi construite”, cum le-a descris ministrul, sunt și două spitale regionale a căror construcție a început în ultimele 12 luni.

Spitalele cu bani din PNRR și centrele pentru mari arși, cele mai avansate

Spitalele finanțate din PNRR și centrele pentru mari arși, construite cu bani împrumutați de la Banca Mondială, sunt cele mai avansate.

8 spitale au fost construite cu finanțare din PNRR. Care este stadiul lor:

Spitalul Județean de Urgență din Bistrița (clădire nouă) – dat în folosință. „Primul spital județean nou, dat în folosință după Revoluție”, spune Alexandru Rogobete. Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Stefan Odobleja” din Craiova (pavilion de medicină operațională, politraumă) – construcția este finalizată, în curs de obținere a avizelor pentru a fi dat în folosință. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu (pavilion nou, bloc chirurgical politraumă) – construcția este finalizată, în curs de obținere a avizelor pentru a fi dat în folosință. Spitalul „Agrippa Ionescu” din Balotești, cunoscut ca Spitalul SRI (modernizarea infrastructurii) – stadiul construcției este la 92%. Institutul de Urgență Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș (construire centru chirurgical cardiovascular) – stadiul construcției este mai mare de 90%. Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București (centru de diagnostic și tratament al tuberculozei) – stadiul construcției este 89%. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou) – stadiul construcției este la peste 85%. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța (construire corp nou, departament sănătatea mamei și copilului) – stadiul construcției este mai mare de 70%.

Totalul investiției din PNRR este de 3,8 miliarde lei.

Pe lângă acestea, trei centre pentru mari arși, primele din România, sunt construite cu bani împrumutați de la Banca Mondială. Stadiul acestor construcții:

Centrul de Mari Arși din Timișoara – stadiul construcției este la 97%. Investiție de 430 milioane lei. Centrul de Mari Arși din Târgu Mureș – stadiul construcției este la 85%. Investiție de 531 milioane lei. Centru de Mari Arși pentru Copii la Spitalul Grigore Alexandrescu din București – stadiul construcției este la 51%. Investiție de 487 milioane lei.

În ce stadiu sunt spitalele regionale promise acum 10 ani

În programul de guvernare din anul 2016, PSD promitea construcția a 8 spitale regionale până în anul 2020. Între timp, numărul lor a fost redus la 3 – Iași, Cluj și Craiova – iar construirea lor a fost amânată ani la rând.

În prezent, dintre cele 3 spitale rămase „în cărți”, două sunt în construcție, iar unul încă așteaptă, după ce licitația a fost contestată.

Stadiul celor 3 spitale regionale:

1. Spitalul Regional de Urgență din Craiova – lucrările au început acum un an, în aprilie 2025. Ministerul Sănătății nu a comunicat, pentru HotNews, date privind stadiul construcției.

2. Spitalului Regional de Urgență din Iași – lucrările au început la începutul acestui an.

3. Spitalul Regional din Cluj – lucrările nu au început încă. Anul trecut, 4 din cele 9 asocieri (inclusiv câștigătorea) care au participat la licitația pentru construirea viitorului spital au depus contestații.

Suma totală investită în construcția celor 3 spitale este de 10 miliarde lei.

În toamna anul 2024, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății la acea vreme, prezenta programul de guvernare al PSD în domeniul sănătății pentru perioada 2025-2028, intitulat „Sănătatea, domeniu prioritar”. Conform documentului, termenul cel mai optimist de finalizare al acestor 3 spitale era anul 2028.

9 spitale începute din PNRR continuă cu finanțare din alt program

Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, în toamna trecută, un memorandum de transfer al celor nouă spitale în noul program de finanțare.

Ministerul Sănătății nu a precizat care este stadiul șantierelor acestor spitale. Cele nouă spitale sunt:

1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

2. Centru de Politraumǎ la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești;

3. Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

4. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;

5. Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

6. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

7. Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

8. Spitalul Județean de Urgență Vaslui – construire secții noi;

9. Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

Investiția totală se ridică la 5,18 miliarde lei.