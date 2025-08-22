Ministrul Economiei anunță o „curățenie inginerească” în ministerul cu „destul de mulți directori cu activități redundante”

Ministrul Radu Miruță a declarat vineri la Digi 24 că abia în luna octombrie va putea să efectueze o restructurare la Ministerul Economiei, întrucât cea mai recentă a avut loc în aprilie, iar legislația permite astfel de demersuri doar la distanțe de cel puțin șase luni.

Ministrul Economiei susține că restructurarea preconizată va fi o „curățenie inginerească”.

„Eu sunt într-o situație în care mă blochează legea, pentru că restructurări se pot face o dată la șase luni, cel mai puțin. S-a făcut la Ministerul Economiei o restructurare în luna aprilie și nu pot să fac restructurări până în luna octombrie. M-am uitat, este o organigramă destul de stufoasă, direcții, direcție generală, director general, director general adjunct, director simplu, destul de mulți directori cu activități redundante. Când voi avea prima zi în care pot să fac curățenie, voi face una inginerească, în care fiecare om va o unitate de măsură”, a declarat Radu Miruță.

Ce a spus despre salariile din minister

Întrebat dacă ia în calcul și reduceri de salarii, Radu Miruță a afirmat: „Salariile sunt destul de mici, sunt cele mai mici din Guvern, dintr-un motiv istoric – nimeni n-a vrut până acum să aibă grijă de oamenii din Ministerul Economiei”.

„Cred că e singurul minister care nu este considerat că desfășoară o activitate complexă, în condițiile în care angajații Ministerului Economiei au primit basculat vreo patru ministere de-a lungul timpului, fiecare cu toate rebuturile care n-au mai fost să fie dorite în alte ministere”, a continuat Radu Miruță, care este totodată ministrul Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Oficialul consideră că „e și o mare nedreptate” această situație, „pentru că prin combinarea acestor ministere într-un minister comun sunt situații în care colegi, care au aceeași funcție, același birou, aceeași vechime, primesc salarii diferite, ceea ce nu e deloc drept și, indiferent de austeritate, pentru asta mă voi bate să fie dreptate”.

Astfel, întrebat dacă va crește salariile angajaților în cauză, ministrul a spus: „Asta spune legea, să îi duci pe cei care fac același lucru la echivalentul celorlalți. Da, pe mine nu mă deranjează că oamenii au un salariu mic sau mare, pe mine mă deranjează că nu este o unitate de măsură pentru ca omul ăla să justifice dacă are salariu mic sau mare”.

„Sunt unii care fac treabă, sunt unii care nu fac treabă. Cine nu face treabă își va găsi alt loc de muncă”, a conchis ministrul Radu Miruță.