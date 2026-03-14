Ministrul Educaţiei a venit să vorbească cu studenţii care protestau în Piaţa Victoriei. Ce le-a transmis – VIDEO

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a venit sâmbătă seară să vorbească cu studenţii care protestau în Piaţa Victoriei din Capitală, el afirmând că îşi doreşte un buget mai mare acordat studenţilor, dar că, în acelaşi timp, îşi doreşte o schimbare de mentalitate, relatează News.ro.

„Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a spus noul ministru al Educaţiei, fost rector al Universităţii din Suceava, după ce a venit în Piaţa Victoriei pentru a discuta cu studenţii care protestau.

Dimian le-a transmis studenţilor că îşi doreşte un buget mai mare pentru burse.

„Îmi doresc un buget mai mare acordat studenţilor. În acelaşi timp, îmi doresc o schimbare de mentalitate, iar măsurile pe care le-am implementat din venituri proprii au fost pentru a implica studenţii în activităţi de voluntariat şi activităţii extracuriculare, pentru mentorarea studenţilor de anul I, pentru reducerea abandonului în universităţi, spre exemplu”, a declarat ministrul Educaţiei, prezent în mijlocul studenţilor.

Proteste ale studenţilor au avut loc, sâmbătă seară, în mai multe centre universitare din țară.

Tinerii sunt nemulţumiţi de măsurile luate de Guvern prin care cuantumul burselor studenţeşti a fost redus, iar drepturile lor, între care şi cele legate de transport, au fost diminuate.

Studenţii atrag atenţia că, prin implementarea noilor prevederi care îi vizează, rata de abandon şcolar în rândul sudenţilor va fi din ce în ce mai mare.