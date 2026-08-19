Ministrul Educației explică controversa creată privind examenul suplimentar la admiterea la liceu. De ce spune că „nu suntem cu adevărat pregătiți” 

România nu este pregătită „ca societate, ca sistem” pentru un concurs suplimentar, dincolo de Evaluarea Națională, spune ministrul Educației, Mihai Dimian, într-un dialog pentru publicul HotNews. El oferă argumente și „pro”, și „contra” acestui examen.

Mihai Dimian apreciază propunerile legislative care cer ca acest concurs suplimentar să nu intre din anul școalar 2026-2027, precum prevede legea.

Întrebat dacă elevii au timp să se pregătească pentru două examene, ministrul spune că „nu putem descuraja celelalte discipline” doar pentru că probele la Evaluarea Națională sunt la Română și Matematică.

HotNews a vorbit și cu patru cunoscute directoare de colegii românești de top despre examenul suplimentar de admitere la liceu

Prevederea care le permite liceelor să organizeze un al doilea concurs de admitere în 2027, pe lângă Evaluarea Națională, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023.

În prezent, ea se află în dezbatere publică lansată de Ministerul Educației printr-un proiect de ordin, urmând ca instituția să stabilească calendarul desfășurării concursului, precum și subiectele pe care elevii le vor rezolva.

Miercuri, trei parlamentari au depus inițiative legislative prin care cer amânarea sau eliminarea introducerii celui de-al doilea examen de admitere. HotNews l-a contactat pe Mihai Dimian pentru a vorbi despre examen și solicitările de amânare.

„Nu suntem cu adevărat pregătiți pentru un astfel de concurs” suplimentar de admitere la liceu, spune ministrul Educației în dialog cu HotNews. „Mă refer ca sistem, ca societate, nu ca minister. Legea are anumite prevederi în prezent. Iar aceste prevederi observ că stârnesc anumite nemulțumiri”, a continuat Mihai Dimian.

„În primul rând, acest concurs de admitere, cu probe separate, la nivel național, pentru fiecare liceu în parte, oferă, spre exemplu, oportunitatea unor elevi să participe la un concurs cu probe la profilul la care doresc să studieze. Dacă vrei la Științe ale Naturii, atunci dai un concurs, spre exemplu, la chimie și biologie, și, în felul acesta, ai posibilitatea să demonstrezi că ești performant în două discipline asociate acelui profil”, a spus ministrul Mihai Dimian, în dialog cu HotNews.

Alte metode care să înlocuiască un examen suplimentar

El subliniază că, totuși, pot fi găsite și alte modalități de a face acest lucru prin alte metode decât un al doilea examen.

„Dacă, spre exemplu, vrem să evaluăm pe parcursul gimnaziului un elev la o anumită disciplină, cum e disciplina de chimie sau biologie, putem să o facem și prin alte metode, care se intervină ulterior într-o anumită pondere, în calculul notei de admitere la acel profil”, a mai explicat Dimian.

„De trei ani de zile n-au zis nimic și acum spun că-i bun sau nu-i bun concursul de admitere”

În discuția pentru publicul HotNews, Dimian a admite că detaliile legate de organizarea examenului suplimentar de admitere trebuiau clarificate cu trei ani în urmă, atunci când prevederea a fost introdusă în Legea învățământului preuniversitar.

„Ai luat legea, ai aprobat-o și acum are aceste interpretări care, repet, nu sunt de acum, sunt de acum trei ani de zile. Nu le-au clarificat în timpul ăsta. Cred că Parlamentul trebuie să clarifice și, dacă nu e mulțumit de ceva, să schimbe.

Pentru că ei au aprobat această lege. De trei ani de zile n-au zis nimic și acum spun că-i bun sau nu-i bun concursul de admitere. Păi, da, dezbateți acolo. Eu nu mai am drept de inițiativă legislativă la minister”, a explicat ministrul.

Când ar putea afla copiii ce au de învățat pentru examen?

Școala începe pe 7 septembrie, iar metodologia trebuie publicată până pe 1 octombrie 2026, conform legii, motiv pentru care există riscul ca elevii de clasa a VIII-a să nu știe din prima zi de școală ce examene vor avea la final de an.

„Acum, dacă Parlamentul decide să amâne doi în patru ani, atunci amână acest concurs. La 1 octombrie toate metodologiile de concurs vor trebui să fie deja avizate de Inspecția Școlară și publicate pe paginile liceelor”, afirmă Dimian.

Despre structura subiectelor și cum vor arăta ele, Mihai Dimian a precizat că „detaliile suplimentare” vor veni după ce va fi aprobat ordinul.

„Nu putem descuraja celelalte discipline pentru că acestea două se folosesc la Evaluare”

Presiunea pe care eleviii o vor simți, dacă vor fi nevoiți să dea două examene, a fost amintită și de profesori, dar și de parlamentarii care au depus inițiativele legislative.

Ministrul Educației nu e de aceeași părere și spune, în dialog cu HotNews, că eleviii au timp să se pregătească pentru două examene și că, cine își dorește o performanță, nu se va concentra doar pe examenele de la Evaluarea Națională.

„Nu acel examen de Evaluare îi va defini lui traiectoria ulterioară, cât pregătirile la toate celelalte materii. Adică dacă tu neglijezi pregătirea la celelalte discipline, s-ar putea să constați că ai luat o notă bună la evaluare națională, dar nu ai succesul în carieră pe care ți l-ai fi dorit, în raport cu acea notă la Evaluarea Națională. Deci nu putem descuraja celelalte discipline pentru că acestea două se folosesc la Evaluare.

Și acesta este un motiv pentru care ar fi utilă o diversificare, dacă nu neapărat prin forma unui examen, dar o diversificare a disciplinelor care să conteze la admiterea în liceu, astfel încât mai multe dintre disciplinele studiate să capete această importanță, dacă familiile și copiii se orientează, iată, preponderent în clasele a șaptea și a opta, către Română și Matematică”, ne-a mai explicat ministrul.