Ministrul Educației „cere tuturor directorilor” să le spună „clar și explicit” părinților dacă își pot duce copiii la școală în 8 septembrie

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți la Antena 3 că este „convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli” în 8 septembrie, la deschiderea anului școlar 2025-2026, în ciuda protestului anunțat de sindicate. El a precizat că le va cere directorilor să le comunice părinților care este situația în unitățile de învățământ pe care le gestionează.

Ministrul Daniel David a spus că le va solicita „tuturor directorilor” de școli să îi informeze pe părinți dacă în unitatea de învățământ respectivă există forme de protest care afectează prima zi a anului școlar.

„Mesajul trebuie să fie clar, explicit și, având și tribuna pe care mi-o oferiți acum, cer asta tuturor directorilor să o facă și vom trimite și o adresă în acest sens, părinții să știe ce să facă în data de 8, dar, repet, cred, aceasta este speranța mea, că indiferent de formele de protest copiii vor merge la școală, vor fi primiți în sala de clasă, iar după aceea se pot exprima, în diverse școli, în diverse clase, diverse forme de protest, dar aveți dreptate, mesajul trebuie dat, cumva, și public – și voi cere asta directorilor”, a declarat ministrul Educației.

Daniel David, „convins” că elevii „vor intra în sala de clasă”

Oficialul este încrezător că elevii „care merg la școli vor fi primiți în școli” în data de 8 septembrie.

„Mesajul meu către părinți și către elevi, și către profesori, sigur, este că, dincolo de controversele care există inevitabil în acest moment în domeniul nostru, de supărările pe care le avem unii sau ceilalți, toți știm că în final ne interesează interesul copiilor, interesul elevilor. Sunt convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli”, a adăugat Daniel David.

El a afirmat că „este dreptul” sindicatelor să boicoteze deschiderea anului școlar.

„Cum se vor desfășura efectiv activitățile – am văzut și intenția sindicatelor de a boicota procesul, în diverse forme, unele mai ușoare, altele mai severe, este dreptul sindicatului să facă, sigur, acest lucru, dar copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă, urmând ca după aceea, sigur, în diverse școli, probabil să aibă loc forme diferite de boicot sau să nu existe deloc boicot”, a continuat ministrul.

Ce a spus despre situația din școala fiicei sale

Ministrul Educației a precizat că fiica lui este elevă în clasa a IV-a. Întrebat dacă o va duce la școală în data de 8 septembrie, el a confirmat: „Da, sigur”.

„Asta, cu festivitate sau fără festivitate, în mesajul pe care eu l-am transmis, ținând cont că suntem într-o situație de criză fiscal-bugetară, eu am spus dacă sunt festivități să nu devină festivisme. Eu cred că fiecare director va stabili ce festivitate face, dacă face festivitate, dacă copiii intră direct în sala de clasă – și asta nu cred că ministrul trebuie să spună”, a adăugat Daniel David.

Mai departe, întrebat dacă profesorii școlii în care învață fiica sa vor fi la clase sau în protest, ministrul a spus: „Nu știu în acest moment, dar sunt convins, repet, că copiii care merg la școli vor fi primiți în școli. Asta este funcția, asta este rațiunea școlii într-o societate modernă”.

Protest anunțat de sindicate pentru 8 septembrie

La începutul lunii, printr-un comunicat comun, cele mai importante trei sindicate din învățământ au anunțat că vor boicota prima zi de școală și, în loc să meargă la catedre pe 8 septembrie, vor picheta sediul Guvernului, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației.

„Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de școala românească”, este mesajul transmis elevilor și părinților de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Cele trei organizații i-au îndemnat pe elevi și părinți să nu participe anul acesta la „festivități golite de conținut și să vă alăturați protestului nostru”.

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat săptămâna trecută că i-a spus premierului Ilie Bolojan că „deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului şcolar altfel decât s-a făcut până acum”.