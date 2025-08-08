Ministrul Educației: „Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an” / „Dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult”

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit vineri pe B1 TV despre discuțiile cu sindicatele implicate în forme de protest și a spus că din partea lui există „deschidere totală” în ceea ce privește propunerile care țin de minister, însă pe partea fiscal-bugetară va „duce îngrijorările lor către premier și către Guvern astfel încât discuțiile să aibă loc acolo”.

Ministrul a spus că a discutat atât cu sindicatele, cât „și cu alți actori care sunt afectați de aceste măsuri”.

„Noi trebuie să înțelegem că pornim de la o situație de criză. Nu avem bugetul pentru a încheia cu salarii și burse întregul an, fiindcă rectificarea pozitivă, care s-a întâmplat aproape în fiecare an în zona ministerului, nu se poate întâmpla în acest an – și atunci s-au luat aceste măsuri, prin programul de guvernare, prin legea fiscal-bugetară, iar pornind de aici ministerul trebuie să implementeze normele secundare, ordinele de ministru”, a declarat Daniel David.

El susține că „există o deschidere totală” în privința eventualelor „sugestii” sau „propuneri” pe tema normelor secundare.

„Eu le-am spus și sindicatelor că în ceea ce privește ordinele de ministru și acțiunea pe care o poate face Ministerul Educației și Cercetării există o deschidere totală, dacă vin cu sugestii, cu propuneri, astfel încât implementarea acestor norme din legea fiscal-bugetară să se facă într-o manieră cât mai acceptabilă”, a continuat ministrul Educației.

Potrivit ministrului, aspectele „care țin de zona legislației fiscal-bugetare” trebuie discutate la Guvern.

„În ceea ce privește celelalte solicitări, care țin de zona legislației fiscal-bugetare, ei, acolo, ce am spus sindicatelor este că voi duce îngrijorările lor către premier și către Guvern astfel încât discuțiile să aibă loc acolo, fiindcă nu țin de deciziile Ministerului Educației și Cercetării”, a adăugat Daniel David.

Ce a spus despre posibilitatea unei greve în învățământ

Ministrul Educației a declarat că vrea să se asigure că „din septembrie reușim să acoperim salariile și bursele”. El nu a exclus nici posibilitatea unei greve.

„Așa cum le-am spus, dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele financiare, mi-aș fi dat-o de mult (…). Dacă sindicatele vor sta pe poziții și se vor opune implementării acestor norme, probabil, așa cum au anunțat, vor încerca să intre în grevă. Vom vedea ce se va întâmpla în septembrie. Eu încă rămân deschis pentru lucrurile care țin de mine, ordinele de ministru, iar (…) mesajele lor le-am trimis către premier”, a conchis ministrul Daniel David.