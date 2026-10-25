Noul ministru al Educației, fost consilier al lui Nicușor Dan, a numit „cel mai mare defect al președintelui”

Fostul consilier prezidențial Sorin Costreie, actual ministru al Educației, a spus, la Digi24, care este cel mai mare defect pe care îl are președintele Nicușor Dan.

„Este, cred, uneori prea încet în anumite reacţii şi zăboveşte prea mult asupra anumitor decizii”, a declarat Sorin Costreie.

Pe de altă parte, Costreie crede că poate fi și o percepție subiectivă al celor care sunt obișnuiți cu un alt ritm de lucru.

„Noi, toţi ceilalţi, care poate suntem învăţaţi altfel, suntem în alt tempo. Dar acolo, într-adevăr, din perspectiva noastră, pentru că în clipa în care începi să îl cunoşti îţi dai seama şi de ce se întâmplă lucrurile aşa”, a adăugat Sorin Costreie.

Costreie a renunțat la funcția de consilier prezidențial după ce a fost numit ministru al Educației în guvernul condus de Luca Niculescu.

El a fost inclus și în lista guvernului propus anterior de către Eugen Tomac, Costreie figurând tot la Educație, dar cu funcția de vicepremie în plus.

În vârstă de 55 de ani, Sorin Costreie este profesor de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei.

A susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.