Ministrul Energiei anunță că nu-și mai numește șeful de cabinet, „finul său”, în conducerea Hidroelectrica. „Decizia nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Alin Demian, ci e un gest de responsabilitate”

HotNews a scris marți la prânz că ministrul Energiei și-a numit finul, pe Alin Ioan Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica, după informațiile care arată că Demian este atât finul ministrului, cât și șeful său de cabinet.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de două luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricăror alte considerente”, a declarat ministrul Ivan, citat într-un comunicat de presă transmis de PSD.

„Un gest de responsabilitate și transparență pentru a evita orice suspiciune”

„Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”, mai afirmă Bogdan Ivan.

Oficialul guvernamental precizează că a luat decizia revocării nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica „ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public”.

„Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”, a mai susținut Ivan, în finalul comunicatului.

Pe 8 septembrie, acționarii Hidroelectrica urmează să se întrunească pentru a numi un nou membru în Consiliul de Supraveghere (CS) al companiei.

Ministerul Energiei a trimis deja o „listă de propuneri”, care conținea un singur nume: cel al lui Ioan Alin Demian.

Cine e Alin Demian

Demian este directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan (PSD). Publicația locală Bistrițeanul a scris că Ioan Alin Demian este nu doar șef de cabinet, ci și finul ministrului, din 2017.

Potrivit CV-ului a deținut mai multe funcții la stat, în special la nivel local. Demian a venit la București în 2024, ajungând consilierul lui Bogdan Ivan, când acesta era ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Demian a fost consilier în perioada februarie 2024 – decembrie 2024, iar din ianuarie 2025 până în iunie 2025 a fost numit șef de cabinet. Ulterior, Demian l-a urmat pe Bogdan Ivan la Ministerul Energiei, ocupând din iunie funcția de director de cabinet.

Ministerul Energiei deține 80% din Hidroelectrica.

Hidroelectrica este una dintre companiile energetice care trebuie să treacă printr-un proces transparent de selecție a noi membri în Consiliul de Supraveghere, până în noiembrie 2025, pentru ca România să deblocheze plata a peste 240 milioane de euro din PNRR. În caz contrar, acești bani vor fi pierduți definitiv.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Hidroelectrica, indemnizația unui membru în CS este între 11.642 lei și 13.350 lei lunar.