Ministrul Energiei a cerut numirea șefului său de cabinet într-o funcție de conducere la Hidroelectrica

Acționarii Hidroelectrica se vor întruni pe 8 septembrie pentru a numi un nou membru în Consiliul de Supraveghere al companiei. Ministerul Energiei a trimis deja o „listă de propuneri„, care conține un singur nume: Ioan Alin Demian. Acesta este directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan (PSD).

Ziarul Bistrițeanul scrie că Ioan Alin Demian este nu doar șef de cabinet, ci și finul ministrului, din 2017.

Potrivit CV-ului a deținut mai multe funcții la stat, în special la nivel local. Demian a venit la București în 2024, ajungând consilierul lui Bogdan Ivan, când acesta era ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Demian a fost consilier în perioada februarie 2024 – decembrie 2024, iar din ianuarie 2025 până în iunie 2025 a fost numit șef de cabinet. Ulterior, Demian l-a urmat pe Bogdan Ivan la Minuisterul Energiei, ocupând din iunie funcția de director de cabinet.

Cine este Ioan Alin Demian

Până să fie adus la București de Bogdan Ivan, Demian a fost administrator public al comunei Coșbuc, din județul Bistrița – Năsăud. În perioada 2016-2020, a fost viceprimarul Comunei Coșbuc. De asemenea, în 2020 a fost ales consilier județean Bistrița – Năsăud.

Timp de un an, octombrie 2014-octombrie 2015, a fost consilierul europarlamentarului Victor Negrescu, în relația cu presa și socitatea civilă din Bistrița-Năsăud.

A terminat Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș -Bolyai din Cluj – Napoca. În CV a trecut și un master în Management Financiar, la Universitatea Ecologică din București.

HotNews a solicitat ministrului Bogdan Gruia Ivan să comenteze această numire la Hidroelectrica, urmând să fie publicat răspunsul imediat după ce acesta va fi transmis redacției.

Ministerul Energiei deține 80% din Hidroelectrica.