Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a afirmat luni seară, la Digi24, că producția de energie a României va crește încă din primul trimestru al anului viitor, astfel că în primăvara anului 2027 facturile vor începe să scadă. Până atunci, ministerul său lucrează la mai multe scheme de sprijin care să vizeze atât consumatorii casnici, cât și pe cei industriali.

Pentru consumatorii industriali, Ministerul Energiei ia în calcul mai multe scheme de sprijin care să fie aplicate doar pe durata iernii, în intervalul 1 decembrie – 31 martie. Una dintre ele presupune o suprataxare a profitului companiilor din sectorul energetic care să asigure finanțarea pentru compensarea costurilor în cazul producției industriale.

În ce privește ajutorul pentru consumatorii casnici, acesta este pregătit la Ministerul Muncii, Ministerul Energiei oferind doar suport tehnic.

„Există posibilitatea de a prelungi schema care există în momentul de față după 1 ianuarie 2027”, a spus Dumitru Chisăliță. O altă variantă luată în calcul este acordarea unui ajutor de 50 de lei lunar pe familie, în cazul celor în care venitul pentru fiecare membru este sub anumit prag.

Prețuri mai mici din primăvară

Ministrul a spus că, în cazul consumatorilor ale căror contracte s-au încheiat sau sunt pe cale să se încheie, sunt încă disponibile oferte pe site-ul ANRE cu 1,22 lei pe kilowatt, ceea ce ar fi cu 10-15% preț mai mic decât prețul mediu din piață.

Pe de altă parte, ministrul Chisăliță a spus că problema prețurilor la energie se va atenua de anul viitor pentru că va crește producția.

„Dacă vom porni și capacitățile pe gaze și fotovoltaice programate pentru trimestrul I din 2027 va fi o creștere importantă. Avem șanse să ajungem pe locul 3 în UE după Bulgaria și Germania, la stocare în baterii”, a afirmat Dumitru Chisăliță.

De asemenea, el a anunțat că Nuclearelectrica analizează un set de măsuri care să prevină întreruperea funcționării de la Cernavodă chiar și în cazul repetării unui an secetos care să ducă la scăderea considerabilă a debitului Dunării. Astfel, se ia în calcul construirea unui baraj intermediar în zona pompelor de aspirație ale centralei, precum și construirea unor turnuri de răcire, cu convecție forțată, care să nu necesite apă.

În ce privește exploatarea gazelor din Marea Neagră, Chisăliță a spus că, cel mai probabil, în primul semestru din 2027 se va face calibrarea sondelor, în perioada de preexploatare, astfel că, cel mai probabil, gazele vor fi livrate abia din semestrul II.

Ministrul a estimat că gazele din Neptun Deep vor contribui cu cel puțin 10% din reducerea prețurilor la gazele naturale.

„Prognoza arată o tendință de reducere a prețurilor din primăvara anului 2027”, a spus Dumitru Chisăliță, referindu-se la costurile cu energie.

El a estimat că și prețurile la carburanți vor cunoaște o scădere, în continuarea celei deja înregistrate în ultima perioadă, dar a adăugat că această reducere va fi „ușoară”.

Estimare privind scumpirea de pe timpul iernii

Într-un interviu anterior acordat Digi24 la sfârșitul lunii trecute, Dumitru Chisăliță estima o creștere a facturilor la energie electrică, în perioada următoare, cu valori cuprinse între 10% şi 22%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut În ceea ce privește gazele naturale, ministrul de resort spune că prețurile pentru consumatorii casnici nu ar trebui să fie mai mari decât cele de anul trecut.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract. Şi ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a spus ministrul Energiei la emisiunea „În fața ta”.

Concret, în baza tarifelor publicate pe portalul ANRE, ministrului indică majorări ale facturilor cuprinse între 10% și 22%, în funcție de furnizor și de contractul fiecărui consumator.

„Nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE. Din păcate, piața este coordonată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Ei dețin toate aceste elemente și noi putem să facem referiri doar la datele care există public în momentul de față”, a explicat Dumitru Chisăliță.