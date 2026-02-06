Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Până în 31 martie 2027 o să îl avem plafonat, poate chiar să mergem cu el în jos” / Cauza facturilor mari din această iarnă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că prețul gazelor nu va crește „pentru cel puțin un an de zile de acum înainte” și că un pachet legislativ în acest sens urmează să fie publicat în transparență decizională săptămâna viitoare.

Oficialul a declarat, vineri, la România TV, că facturile au fost mai mari în această iarnă ca urmare a consumului.

„Prețul a fost plafonat. Prin urmare, creșterea costului facturilor a fost cauzată de un consum mult mai mare, fiind în cea mai geroasă iarnă din ultimii cinci ani. În medie, în România, s-a consumat gaz cu 25% mai mult decât în aceeași perioadă a ultimilor cinci ani. Automat, orice calcul matematic facem, avem facturile mai mari”, a explicat Bogdan Ivan.

Prețul, a continuat el, va rămâne plafonat până la 31 martie 2027.

„Am decis să vin cu o variantă în care să plafonăm în continuare prețul la producători și pe tot lanțul pentru ca la consumatorul final să nu crească prețul pentru cel puțin un an de zile de acum înainte. Asta înseamnă că până în 31 martie 2027 o să avem plafonat prețul, poate chiar să mergem cu el în jos, în condițiile în care începem să avem concurență pe piață și avem un nou operator de furnizare în piața de furnizare de gaz din România, și anume compania de stat Romgaz, iar în această formulă reușim să ducem mai jos prețurile”, a adăugat ministrul.

Bogdan Ivan a sugerat că și proiectul Neptun Deep va duce la facturi mai mici.

„Anul viitor, în 2027, începem să extragem gaz natural din Marea Neagră, de la Neptun Deep. Aproape ne dublăm capacitatea de producție a gazelor naturale (…). Este evident că trebuie să înceapă să se simtă la factură”, a mai declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Premierul Bolojan: „2027, un an mai potrivit pentru liberalizare”

Plafonarea prețului la gaze urma să expire la 31 martie 2026, însă Guvernul a decis să amâne liberalizarea. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că „2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru liberalizare”.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă cu un preț plafonat pentru consumatorii casnici”, a mai spus Bolojan.