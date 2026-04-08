Ministrul Energiei, întrebat când se va simți la pompă scăderea cotației petrolului: „Undeva la trei-patru săptămâni”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că între reducerea cotației internaționale a petrolului și ieftinea carburanților pe care îi achiziționăm în bezinăriile din România există un decalaj de „trei-patru săptămâni”.

„La fel ca și atunci când nu s-a resimțit încă din prima zi a războiului prețul de 10 lei și 50 de bani, delay-ul (decalaj, întârziere, n.r.) este undeva la trei-patru săptămâni”, a declarat oficialul, miercuri, la Digi24.

El a explicat că „e același mecanism ca în întreaga Uniune Europeană și la nivel mondial”.

„Dacă la începutul acestui conflict militar, din momentul în care a plecat motorina la 1.200 de dolari tona, a ajuns în România într-o săptămână jumătate, două, trei săptămâni, la pompă. Evident, cumpărată la 1.200 plus costuri, s-a plătit prețul real de atunci. De această dată, stocurile sunt de motorină cumpărată la 1.500 de dolari. În clipa în care va merge motorina la 1.000 de dolari, de exemplu, și se va stabiliza acolo, sperăm noi, vom putea vorbi despre un preț care în două-trei săptămâni se va vedea și la pompă în România”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a spus că dacă , pe fondul armistițiului anunțat de SUA și Iran, „vom avea două săptămâni, de exemplu, de preț redus cu 20% și preț stabil, constant, la care se achiziționează petrol și motorină, este evident că peste alte două-trei săptămâni acest preț se va vedea și la noi, în România, la fel ca în orice țară din întreaga lume”.

Ivan: Am fost afectați de atacurile asupra terminalului Kazahstanului

Ministrul Bogdan Ivan a precizat că România nu depinde de importuri din Golful Persic, de unde „aduceam sub 7% – 8%”, însă „am fost afectați de atacurile Ucrainei asupra portului Novorosisk, din nefericire, asupra terminalului Kazahstanului, al companiei KazMunayGas, de unde noi importăm petrol pentru rafinăria Petromidia de la Năvodari„.

Acel atac a avut loc duminică seară. Am re-rutat împreună cu cei de la KazMunayGas, am găsit o altă sursă de petrol, care vine din Golful Finlandei, dar care va trebui să ocolească întreaga Europă, să vină în Marea Neagră, în Strâmtoarea Bosfor, altă întârziere, care ne duce la un termen cu trei săptămâni mai mare. Vorbim despre petroliere de 100.000 de tone”, a mai spus ministrul Energiei.