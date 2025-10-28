Ministrul Energiei: „Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut marți o întâlnire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei.

După întâlnirea de marți, oficialul a anunțat că „toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă”.

„După ce am obținut, prin negociere cu Comisia Europeană, modificarea calendarului de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune, am avut astăzi o nouă întânire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei. Am analizat împreună pașii următori pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic național și protejarea locurilor de muncă”, a declarat Bogdan Ivan, marți seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, trei dintre grupurile de la CE Oltenia vor continua să funcționeze până în 2030: Rovinari 4, Rovinari 5 și Turceni 5, cu capacități de 310 megawați fiecare.

„Pentru celelalte două – Rovinari 6 și Turceni 4, fiecare cu o capacitate de 310 MW – analizăm scenariile tehnice de menținere după 31 august 2026: fie în rezervă strategică, fie în conservare. De asemenea, vom păstra active grupurile Craiova 1 și 2, precum și Govora 3”, a adăugat el.

Anunțul ministrului vine în contextul în care Planul Național de Redresare și Reziliență a fost modificat, dându-i României posibilitatea de a avea în continuare centrale pe cărbune active. În caz contrar, potrivit ministrului, țara noastră era în situația de a închide 1.755 de megawaţi la finalul acestui an.

„Prin această modificare a PNRR-ului, care a fost una extrem de complicată, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația de a avea un potențial blackout în anumite condiții în această iarnă, va fi 100% evitat, lucru care ne asigură că avem în continuare foarte clar modul în care vom trece această iarnă. De asemenea, 4500 de oameni își vor păstra locurile de muncă”, a declarat ministrul Bogdan Gruia, în 22 octombrie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, citat de Agerpres.