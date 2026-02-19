Ministrul Finanțelor: După decizia CCR, dobânzile la care se împrumută România au ajuns la minimul din ultimii doi ani

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a afirmat că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a dus la scăderea dobânzilor la care se împrumută România, fiind cel mai redus nivel din ultimii doi ani.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”, a continuat ministrul.

El a spus că reducerea costurilor de împrumut ale statului este un prim pas necesar pentru scăderea dobânzilor la credite.

Nazare a mai spus că, dacă guvernul va continua reformele în mod consecvent, acest lucru va avea ca efect direct și în buget pentru că vor scădea sumele alocate pentru dobânzile pe termen lung.

Succes la CCR pentru Guvern

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.

Legea pentru care Ilie Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, în 2 decembrie, are o singură diferență majoră față de prima variantă, care a picat la CCR în luna octombrie. Față de prima variantă, legea prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, și nu de 10.

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în prima formă propusă de Guvernul Bolojan.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.