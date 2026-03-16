Ministrul Finanțelor, „foarte rezervat în a acționa asupra accizei” din prețul carburanților. „Există mai multe propuneri”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că Guvernul are obiectivul „de stabilizare a prețurilor la carburanți”, dar că o eventuală reducere a accizei „nu garantează scăderea prețului”.

Întrebat luni de jurnaliști despre o eventuală reducere a accizei pentru scăderea prețurilor la carburanți, oficialul a spus că „Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze”.

„Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei”, a continuat Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

„Nu garantează scăderea prețului”

El a spus că „o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”.

„Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare consideră că în prezent „este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”.

Tot luni, Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat la Antena 3 că statul „nu are bani” pentru a interveni „să reducă prețul la combustibili pentru toată lumea”, în condițiile în care are în continuare un deficit bugetar „la un nivel foarte înalt, printre cele mai mari din Europa”.