Ministrul Finanțelor nu este de acord cu exemplul propus de consilierul premierului. „ANAF în ultimele două luni a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Digi24 că el și consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan au opinii diferite în ceea ce privește „dozajul și metoda pe care vrem să o impunem în modul în care reformăm ANAF”.

Anterior, Ionuț Dumitru declarase la același post de televiziune că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie reformată din temelii și a oferit exemplul Greciei, care „pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”.

Întrebat dacă este de acord cu scenariul menționat de consilierul premierului, ministrul Finanțelor a spus că și el crede că „sunt extrem de multe disfuncționalități în ANAF”.

„Deci din acest punct de vedere suntem aliniați ca opinii și suntem în contact. Atât eu, cât și consilierul premierului știm foarte bine care este atitudinea pe care am imprimat-o în ultimele două luni și jumătate în ANAF. Singura diferențiere se leagă de dozajul și de metoda pe care vrem să o impunem în modul în care reformăm ANAF”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul a spus că trebuie luate în calcul și „așteptările pe care le avem în privința creșterii de venituri, pentru îndeplinirea țintelor bugetare din acest an”.

„Probabil că într-o lume ideală am putea să desființăm instituții, să le reînființăm și în câteva luni de zile să nu se întâmple nimic, numai că România are niște ținte foarte importante. Avem nevoie de venituri. ANAF în ultimele două luni a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus față de un plan de venituri care era făcut la un nivel foarte înalt, deci niște semne foarte bune. ANAF, cu o nouă atitudine, a arătat că poate să aducă venituri în plus și bineînțeles că această instituție trebuie reformată”, a continuat liberalul.

„Eu vorbesc de reforma instituției, nu de desființarea ei”

Alexandru Nazare a declarat că reforma ANAF trebuie făcută „pe noi baze”.

„Eu vorbesc de reforma instituției, nu de desființarea ei, dar reforma instituției pe noi baze, inclusiv o selecție mult mai riguroasă a personalului, inclusiv reforma anumitor departamente cheie (…) sau modul, filosofia în care se fac controalele, modul în care se tratează insolvențele, concordatele, arieratele. Despre toate aceste lucruri suntem absolut aliniați că ANAF trebuie să se schimbe”, a afirmat Nazare.

Referindu-se la „miliardele în plus” pe care le-a adus ANAF „în ultimele două luni”, ministrul Finanțelor a spus că „e o chestiune de voință”.

„Când ai un soft, și ai un soft făcut pe criterii internaționale, care reunește 11 baze de date, care poate să detecteze frauda-carusel, care detectează fraude foarte complexe, care este integrat inclusiv cu inteligența artificială, îl ții sub cheie într-un sertar și nu îl folosești, nu înseamnă că nu merge instituția, înseamnă că în acel moment nu era suficientă voință de a folosi toate instrumentele digitale pe care ANAF le avea la dispoziție. Acum softul este folosit, sunt peste 3.000 de alerte în soft pe care ANAF le operează, controalele au devenit publice și se văd”, a continuat oficialul.

El a spus că „schimbarea n-are cum să se întâmple peste noapte”.

„Această instituție are mult prea multă inerție și mult prea multe probleme adunate în ani ca să poată fi transformată într-o instituție eficientă în două luni de zile, dar eu cred că este un trend bun, este o direcție bună în care se îndreaptă”, a conchis ministrul Alexandru Nazare.