Ministrul Finanțelor, reacție după avertismentul S&P: „Mesajele sunt ferme”

„Nu ne permitem accidente de parcurs”, a reacționat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce una dintre cele mai importante agenții de evaluare financiară a menținut ratingul pentru țara noastră, dar cu perspectivă negativă.

S&P Global a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungeşte. Este prima dintre cele trei mari agenţii de rating care anunță oficial un astfel de mesaj după căderea Executivului.

Alexandru Nazare spune că decizia reflectă efectele măsurilor de consolidare fiscală, însă avertizează că România trebuie să continue reformele și atragerea fondurilor europene pentru a evita o retrogradare.

El a scris, pe Facebook, că reconfirmarea de către S&P a ratingului investiţional este „un semnal important pentru economia României şi pentru încrederea investitorilor, cu atât mai mult cu cât această evaluare vine în urma convocării unui comitet ad-hoc – o procedură excepţională, organizată în afara calendarului obişnuit, pe fondul evoluţiilor politice recente din România”.

Nazare spune că acest echilibru este însă unul fragil şi se poate menţine doar dacă este dublat permanent de cifrele execuţiei bugetare şi de sumele atrase din PNRRR:

„Altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs. Perspectiva rămâne negativă, iar agenţia avertizează clar asupra riscurilor: instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe şi eventuala inconsistenţă în reducerea deficitului în 2027 sunt principalii factori care ar putea duce la retrogradare. Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele şi atragerea fondurilor europene din PNRR, SAFE şi politica de coeziune. Menţinerea ratingului nu trebuie privită ca o garanţie permanentă – este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menţinem în relaţie cu agenţiile internaţionale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare şi al credibilităţii pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor şi partenerilor internaţionali”.

Potrivit acestuia, menţinerea conduitei şi a disciplinei fiscal – bugetare, dublate de proiecţia unui buget credibil pentru 2027 pot, de asemenea, să constituie motive temeinice pentru revenirea la o perspectivă stabilă din toamnă, ceea ce ar scoate România din zona de risc imediat în privinţa unui potenţial downgrade şi ar sprijini scăderea costurilor de finanţare.

Ministrul Finanțelor a precizat că următoarea misiune S&P în România va fi în luna septembrie, iar raportul periodic va fi publicat în octombrie.