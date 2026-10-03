Ministrul Finanțelor, după verdictul dat de Standard & Poor’s

Deși România a trecut și actualul test de rating al agenției S&P și se menține în categoria recomandată investițiilor, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că acest moment nu trebuie să fie tratat cu relaxare.

„La acest moment, România se menține în categoria recomandată investițiilor, potrivit evaluărilor celor 3 mari agenții de rating – Fitch, Moody’s și, acum, S&P. Este un rezultat obținut printr-un efort amplu al economiei și al societății pentru corectarea dezechilibrelor și menținerea traiectoriei de reducere a deficitului”, a scris Nazare. într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, evaluarea S&P a confirmat faptul că, în pofida unui context politic dificil, procesul de consolidare fiscală și absorbția fondurilor europene au rămas în grafic în 2026, iar investițiile publice au continuat să susțină activitatea economică.

„În același timp, agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pentru 2027-2028 și corelează revenirea perspectivei la stabilă de continuarea reducerii dezechilibrelor, de un plan coerent pe termen mediu și de reluarea creșterii economice. Tocmai pentru a nu pierde ceea ce am reușit să protejăm, acest efort trebuie continuat. România are nevoie să revină la un consens în jurul unor obiective care trebuie să rămână valabile dincolo de obiectivele politice: reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice, respectarea angajamentelor europene și protejarea capacității statului de a finanța investițiile’, a subliniat ministrul interimar.

Acesta a mai transmis că seriozitatea și angajamentul ferm că România nu se abate de la traiectoria de redresare economică și financiară sunt esențiale acum, fiindcă această cumpănă nu a trecut complet și menținerea ratingului nu trebuie tratată ca pe un motiv de relaxare.

„România are în continuare un record negativ în Europa în ceea ce privește deficitul bugetar. Dar avem motive să privim înainte cu încredere. Faptul că am reușit să păstrăm un nivel ridicat al investițiilor în timp ce am gestionat riguros finanțele publice arată că ajustarea fiscală și dezvoltarea pot merge împreună. Dacă păstrăm această direcție, putem transforma stabilizarea de astăzi în relansare economică reală, pe baze sănătoase”, a punctat Nazare.

România a evitat „junk”

Agenția de evaluare financiară Standard & Poor’s vineri seară că a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Standard & Poor`s (S&P) notează că, deși la București încă nu există un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, consolidarea fiscală a României pentru 2026 continuă conform planului, iar până în septembrie au fost asigurate peste 90% din alocările din PNRR prin măsuri legislative ad-hoc.

„Ne așteptăm ca în perioada 2027-2028 consolidarea fiscală să fie ancorată de procedura de deficit excesiv a UE, iar pe termen scurt considerăm că revizuirile necesare ale bugetului pe 2026 și o indexare convenită a cheltuielilor sociale pentru 2027 vor genera o anumită cooperare politică”, notează S&P în comunicatul transmis.

Agenția de rating a descris instalarea unui nou guvern ca fiind „esențială”.

În august, și agenția Moody`s a menținut ratingul României pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor – „Baa3”, în cazul său.

Decizia venea la o săptămână după ce și Fitch menținuse ratingul României pe ultima treaptă recomandată investițiilor – „BBB-”. În anunțul Fitch a fost remarcată, însă, o frază care a sugerat că verdictul agenției fusese inițial unul nefavorabil, însă a fost schimbat după o contestație a guvernului de la București.