Ministrul fondurilor europene își dezvăluie salariul. „România este prea săracă ca să nu își plătească bine pe cei care o conduc”

Dragoș Pîslaru a declarat sâmbătă că, în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a încasat în aprilie un venit net de 12.776 de lei.

„Nu există alte sporuri sau beneficii financiare aferente funcției”, a precizat oficialul, care în prezent ocupă funcția ca interimar, ca urmare a demiterii Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR din 5 mai.

Dragoș Pîslaru, care din 27 aprilie, după retragerea miniștrilor PSD din Guvern, asigură și interimatul la Muncă, a spus că face aceste precizări deoarece i-a fost „scoasă din context” o declarație despre remunerația pe care o încasează.

„Se pare că e greu de înțeles că un demnitar chiar nu are alte venituri decât cele salariale, deși legea explică clar regimul de incompatibilități”, a declarat el, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Dragoș Pîslaru a menționat că soția lui câștigă mai mult decât el, „lucrând ca funcționar la o instituție internațională”.

De ce spune că selecția miniștrilor „se rezumă din start la trei categorii”

Ministrul Pîslaru susține că „România este prea săracă ca să nu își plătească bine pe cei care o conduc”.

„Într-o lume normală, am avea nevoie de profesioniști care să conducă ministerele. Oameni care au avut o carieră, au demonstrat că știu să administreze, au avut rezultate profesionale notabile. Evident că numirile sunt politice pentru demnitari, dar asta nu înseamnă că poți să numești pe oricine, ci ar trebui să existe un standard profesional minimal”, a adăugat el.

Potrivit oficialului, „remunerația este mică” în raport cu „competențele pe care le cauți, prin comparație cu sectorul privat sau în plan internațional”, ceea ce „face din start ca selecția să se rezume la trei categorii”.

Prima categorie, susține Dragoș Pîslaru, sunt oamenii care „vin temporar, din vocație, pentru a da o mână de ajutor, dar care nu au cum să rămână prea mult din cauza costului de oportunitate”.

„«Noroc» că România își schimbă miniștrii ca pe șosete, așa că nu este asta o prea mare problemă”, a completat el, ironic.

Dragoș Pîslaru spune că o a doua categorie este cea a oamenilor „care nu sunt calificați corespunzător și a căror viață depinde de politică, pentru că nu ar putea să obțină nici măcar aceste venituri dacă ar vrea să lucreze altundeva”.

„Aici intervine categoria celor care își caută diplomele de bac, care au absolvit facultăți obscure, care au plagiat pentru obținerea de titluri academice, care au fost angajați doar în sectorul public și doar prin cumetrii”, a continuat ministrul interimar.

El a vorbit și despre categoria oamenilor „care au o calificare moderată, dar care au convenția clară că dacă servesc partidul o perioadă de timp, vor primi în compensare o sinecură, o poziție undeva pe la o companie de stat sau instituție bine plătită, care pe termen mediu compensează salarizarea temporară deficitară ca demnitar”. „Un oportunism calculat și cu beneficii pe termen lung”, a mai susținut Dragoș Pîslaru.