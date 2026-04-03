Ministrul fondurilor europene: „România nu mai are nevoie de politicieni care își flexează mușchii pe la televizor ca să dea bine la partid”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut apel la „maturitate”, vineri, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, și a declarat că „orice tentativă de destabilizare a Guvernului este un act de gravă iresponsabilitate și o dovadă de totală lipsă de respect față de români”.

Pîslaru, care a preluat conducerea MIPE la propunerea PNL, a avertizat că „nu trăim vremuri normale”, având în vedere că există războaie în Ucraina și Orientul Mijlociu, „presiuni externe, volatilitate economică” și o criză pe piața energiei, și a spus că „maturitatea politicienilor se vede cel mai bine în capacitatea de a pune țara mai presus de interesul partidului ori interesul personal al vreunui politician”.

De finalizarea reformelor și a investițiilor din PNRR, a atras atenția ministrul fondurilor europene, depind și „bugetul, credibilitatea și direcția României pe viitor”.

„Pot înțelege competiția politică, diferențele de opinie, ba chiar și tentația unor mesaje populiste, în căutare disperată de capital electoral. Nu e asta vreo noutate pentru România. Dar nu pot înțelege cum cineva ar putea crede că poate împinge o țară în criză politică doar pentru a-și servi propriul interes. Asta nu mai este politică. Este iresponsabilitate”, a declarat Dragoș Pîslaru, vineri, într-o postare pe Facebook.

Declarațiile ministrului vin pe fondul tensiunilor din coaliție, unde PSD l-a criticat constant pe premierul liberal Ilie Bolojan și a anunțat un referendum intern cu privire la posibilitatea de a ieși de la guvernare.

Pîslaru: Românii nu așteaptă circ și dramă de la clasa politică

Ministrul fondurilor europene a spus că reformele rămase în PNRR „sunt non-negociabile” și „valorează, în termeni financiari, sute de milioane de euro”.

„Ele sunt non-negociabile. Trebuie făcute la timp și fără scuze. Fără jocuri de culise. Fără amenințări repetate în spațiul public că «ieșim din coaliție», «vedem ce facem», «poate rupem guvernarea». Avem obligația să colaborăm, să găsim soluții și să împingem lucrurile înainte. Asta așteaptă românii de la clasa politică. Nu spectacol. Nu circ. Nu dramă”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

El a conchis afirmând că „România nu mai are nevoie de politicieni care își flexează mușchii pe la televizor ca să dea bine la partid”, ci „de lideri care înțeleg importanța momentului în care ne aflăm și care pun datoria față de țară mai presus de orice altceva”.