PSD și ieșirea de la guvernare. Scenariile analizate de social-democrați privind schimbarea lui Ilie Bolojan

Eveniment de presă organizat de Partidul Social Democrat pentru prezentarea unor măsuri propuse pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltarea economiei, în București, 11 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După luni de discuții și ipoteze privind ieșirea de la Guvernare, PSD a stabilit și data când va face această consultare. Peste o altă lună. Până atunci, social-democrații dezbat scenariile. Surse din conducerea PSD spun, pentru HotNews, că mai degrabă partidul va decide că vrea în continuare la guvernare în actuala coaliție, dar cu un alt premier.

Referendumul prin care PSD va decide soarta actualei guvernări urmează să aibă loc în 20 aprilie. În așteptarea acestei zile, la nivelul tuturor partidelor se fac scenarii și se discută variante. Fără PSD actuala coaliție nu poate merge mai departe, pentru că PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale nu au majoritate în Parlament fără social-democrați.

Surse din conducerea PSD spun, pentru HotNews, înaintea referendumului intern, că sunt mici șansele ca partidul să decidă ieșirea de la guvernare. Social-democrații vor mai degrabă să continue alături de celelalte partide, inclusiv USR, însă fără Ilie Bolojan.

„Dar dacă domnul Bolojan nu își dă demisia firească după ce pierde sprijinul politic, atunci trebuie să faci ceva ca să îl forțezi”, spun surse din PSD.

Scenariile plecării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului

PSD analizează cele două variante pentru a forța plecarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria:

Își retrage miniștrii din Guvern; votează o moțiune de cenzură în Parlament.

În prezent, PSD înclină mai mult spre prima variantă, spun sursele din partid. Astfel, dacă la nivel de partid va fi luată decizia privind schimbarea lui Bolojan, social-democrații își vor retrage miniștrii.

Acest scenariu duce automat la schimbarea componenței politice a Guvernului, iar odată schimbată componența politică este nevoie de un nou vot de încredere în Parlament.

Până la votul de încredere din Parlament, Guvernul condus de Ilie Bolojan va continua ca interimar. În locul miniștrilor PSD demisionari premierul va numi alte persoane din Guvern provizoriu. Guvernul poate sta interimar cel mult 45 de zile, însă dacă termenul este depășit nu există sancțiuni.

Ce au spus Grindeanu și Bolojan despre retragerea miniștrilor PSD din Guvern

Președintele PSD Sorin Grindeanu a vorbit miercuri, într-o intervenție la postul de televiziune România TV, despre acest scenariu.

„Evident că asta e una din soluții, dar asta vedem după ce facem această consultare internă. Și vom avea acest referendum intern, așa cum am anunțat, în 20 aprilie”, a declarat Grindeanu.

„Este dreptul fiecărui partid să-și decidă abordările. PSD poate să ia diferite acțiuni politice, să depună moțiune de cenzură, să-și retragă miniștrii, să decidă altfel să acționeze, așa cum consideră de cuviință”, a spus Ilie Bolojan marți, într-un interviu la Euronews România.

Scenariul moțiunii de cenzură este puțin probabil

PSD se poate impune în fața lui Ilie Bolojan și în Parlament. Social democrații iau în calcul varianta să susțină o posibilă moțiune de cenzură depusă de AUR împotriva Guvernului.

Reprezentanții AUR au spus zilele acestea, la Parlament, că plănuiesc să depună o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară.

„Noi vom avea o moțiune de cenzură în momentul pe care îl vom considera optim și care va veni să sancționeze o foarte mare gafă a guvernării. Nu ne legăm, nu ne coordonăm neapărat cu alte partide. Contează atunci când există momente tensionate în coaliție, dar nu este singura motivație a depunerii moțiunii de cenzură”, a declarat luni, la Parlament, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Pentru ca o moțiune de cenzură să treacă este nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au împreună 219 parlamentari, cărora li se adaugă alți 63 de parlamentari din alte partide de opoziție (Grupul Pace, POT, SOS România și neafiliați).

Avertismentele venite dinspre PNL și USR

PNL a transmis public, după o ședință a partidului de luni, că dacă social-democrații vor crea „o criză politică”, atunci liberalii nu vor mai fi dispuși să negocieze formarea unui viitor guvern cu PSD.

Ambele scenarii de pe masa PSD din prezent – retragerea miniștrilor sau votarea unei moțiuni de cenzură – implică o criză politică, pentru că în ambele variante România va avea pentru o perioadă un guvern interimar. Depinde de partide cât de scurtă sau cât de lungă va fi această perioadă.

USR a decis, tot luni, ca în cazul în care PSD votează o moțiune de cenzură în Parlament prin care să dărâme Guvernul Bolojan, atunci nici partidul condus de Dominic Fritz nu va mai negocia formarea unui nou guvern din care să facă parte și PSD.

Fără PSD, coaliția nu mai poate avea majoritate

Cu toate acestea, atât PNL, cât și USR au decis în ședințele lor de luni că vor să rămână la guvernare.

În acest caz, nu e clar cu cine vor face cele două partide majoritatea parlamentară, pentru că cele două formațiuni politice au împreună doar 132 de parlamentari. Cu UDMR și Minoritățile Naționale numărul ajunge la 181, însă este tot insuficient. Pentru majoritate în Parlament este nevoie de 233 de voturi.

PNL și USR pot forța crearea unui guvern minoritar, însă PSD a anunțat deja că nu va vota un asemenea guvern. Într-un asemenea scenariu, PNL și USR au nevoie de voturile AUR pentru învestirea Guvernului.

„De câte ori trebuie să spun, o să spun lucrul ăsta, ca să fie și mai clar. PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face nicio majoritate cu AUR. Aștept același răspuns și din partea altora”, a spus miercuri, la Parlament, într-o conferință de presă, Sorin Grindeanu.