Ministrul italian de externe a fost atacat de hackeri: „Motivul este poziția față de Ucraina”

Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a afirmat sâmbătă că este ținta unor atacatori cibernetici care îi difuzează datele personale pe „dark web” din cauza sprijinului acordat Ucrainei de Italia.

„De câteva zile, infractorii cibernetici îmi publică datele personale pe dark web și caută informații suplimentare, expunându-mă, practic, la noi amenințări și intimidări”, a scris Tajani pe X.

Înaltul oficial de la Roma a afirmat că îi este vizată și familia: „sunt dispuși să plătească pentru mai multe detalii despre mine și cei dragi”.

Tajani a afirmat că motivul pentru care a fost luat la țintă este poziția Italiei față de Ucraina. „Apărarea libertății unui stat suveran, adoptarea unei poziții clare în sprijinul democrației și independenței unei națiuni, este periculoasă în ochii acestor entități criminale”, a spus el.

Italia continuă să susțină Ucraina, în ciuda tensiunilor politice

Guvernul italian oferă un sprijin ferm Kievului, atât pe plan umanitar, cât și militar.

Italia finalizează un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, primul din acest an, a declarat joi ministrul Apărării, Guido Crosetto, susținând continuarea sprijinului acordat Kievului, în ciuda tensiunilor tot mai mari din cadrul coaliției de guvernare cu privire la prelungirea livrărilor de arme, potrivit Reuters.

Pachetul, care reprezintă cea de-a 13-a tranșă de asistență militară acordată de Italia de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, urmează să fie aprobat de guvern după ce Crosetto va prezenta un raport în fața comisiei parlamentare de informații și securitate COPASIR, pe 10 noiembrie.

Sprijinul acordat Ucrainei devine din ce în ce mai controversat pe măsură ce Italia se apropie de alegerile generale programate pentru anul viitor. Partidul Liga se opune livrărilor suplimentare de arme, ceea ce reprezintă o potențială problemă politică pentru prim-ministrul pro-ucrainean Giorgia Meloni.

„Ne vom onora angajamentele asumate față de aliații noștri europeni, față de NATO și față de Ucraina”, a declarat Crosetto, membru al partidului Frații Italiei al lui Meloni, în fața Senatului.